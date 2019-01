For over to uker siden varslet Sjøforsvaret at hevingen av den sunkne fregatten måtte utsettes.

Dykkere hadde ikke fått plassert de fire siste løftekjettingene under fregatten. Årsaken var at en del av fartøyet berørte bunnen, og dermed ble det for trangt.

«Forsvarsmateriell ser derfor på andre muligheter for å løfte fartøyet i akkurat dette partiet», skrev Forsvaret 20. desember.

Må detaljplanlegge

Fregatthevingen hadde allerede blitt utsatt én gang før kjettingproblemene oppsto.

De siste ukene har Forsvarsmateriell, som er en statlig etat, sett på flere alternative muligheter for å få løftet det problematiske partiet av fregatten. Etter det BT kjenner til, er etaten nå svært nær en løsning. Løsningen skal fortsatt innebære bruk av løftekjettinger.

I Forsvarets oppdateringer om aktivitetene på havaristedet, står det også at en kranlekter lørdag morgen «skal begynne å trekke de siste løftekjettingene under KNM Helge Ingstad».

– Om vi nærmer oss en løsning og hva den eventuelt blir, kan jeg ikke si noe om. Hevingen skjer når all detaljplanlegging er på plass og været er bra, sier Vigdis Hvaal, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell.

Håper på midten av januar

Også andre opplysninger indikerer at Forsvarsmateriell har funnet frem til noe som gir håp om snarlig heving. I et intervju med NRK fredag sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, at de håper å starte hevingen i midten av denne måneden.

Onsdag viste undersøkelser at en av sikringsvaierne hadde røket etter slitasje i uværet. Et av landfestene viste også tegn til at fjellet sprekker opp.

Forsvarsmateriell sa at de ikke så veldig dramatisk på situasjonen. De har heller ingen indikasjoner på at fjellet skal være spesielt porøst.

Alt av sikringer er nå på plass igjen, og det er laget et nytt landfeste.

