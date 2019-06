Snart to år etter at Farstad Shipping ble en del av Solstad er Sverre Farstad klar for å satse på ny.

– Jeg tror mange følte at det ble litt feil måte å skrive historien på og sette punktum. Det er mye drivkraft og motivasjon for å få noe til her. Og ikke minst mye kompetanse, sier Svein Leon Aure.

Han skal lede det nye rederiet og har lang fartstid i Farstad Shipping. Sammen med Aure har Farstad jobbet gjennom vinteren og våren med å etablere et nytt selskap som skal drive med offshorefartøy.

Det nye selskapet har fått navnet Sverre Farstad og Co As og har fått godkjent sertifisering av DNV-GL for rederidrift.

Klare til å heise flagget

På kontoret i Farstadgården i Ålesund viser offshorerederen stolt frem det nye flagget. Arbeidslysten er fortsatt på plass.

– Svein Leon sa tidlig til meg at han ville satse. Så måtte vi få med oss noen med mer kapital, og da ville vi gjerne at det skulle være lokalt, sier Farstad.

Med seg på laget fikk de Roger Halsebakk, som har bygget opp verdens største brønnbåtrederi Sølvtrans, og da begynte det å løsne.

– Her fant vi felles interesse. Roger ser også viktigheten av å styrke det maritime clusteret vi har her på Sunnmøre og har vært veldig positiv, sier Farstad.

Halsebakk skal også sitte i styret i det nye rederiet, hvor Farstad blir styreleder.

– Vonde år

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært noen vonde år. Men i ett års tid nå har jeg tenkt i nye baner, og nedturen har også gitt viktig læring for familien, sier Farstad om det som skjedde med Farstad Shipping.

Da nedturen i offshoremarkedet kom trodde flere at Farstad Shipping (se faktaboks) ville handle raskt for å refinansiere, overleve som selvstendig aktør og ta en lederrolle i konsolideringen.

Fakta Forlenge Lukke Farstad Shipping ASA Farstad Shipping ASA var basert i Ålesund.

Farstad ble grunnlagt i 1988 som Far Shipping etter å ha startet forsyningsvirksomhet til oljevirksomheten i Nordsjøen allerede i 1973 gjennom familieselskapet Sverre Farstad & Co.

Rederiet eide i overkant 50 forsyningsskip, slepebåter og ankerhåndteringsfartøy, som opererte i Nordsjøen, Sør-Amerika, Vest-Afrika, Australia og Sørøst-Asia.

Fra juni 2017 ble Farstad Shipping et datterselskap i Solstad Farstad, som i dag heter Solstad Offshore. Kilde: SNL/Sysla

I november 2016 inngikk Farstad og investor Kristian Siem en ikke-bindende intensjonsavtale om en redningspakke til rederiet. Men i mai året etter kom meldingen om at partene ikke hadde lykkes med å finne en restruktureringsløsning som kreditorene ville akseptere.

I siste time inngikk Tom Hestnes, senior porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, en avtale med selskapene til Kjell Inge Røkke og John Fredriksen. Det ble for alvor spikeren i kisten for en løsning som skulle beholde hovedkontoret til rederiet i Ålesund.

Resultatet ble at Farstad ble en del av Solstad, som allerede hadde tatt kontroll over Rem Offshore. Solstad skulle være ledende i den konsoliderte gruppen, med hovedkontor i Skudneshavn på Karmøy.

Den nye gruppen fikk navnet Solstad Farstad, og Sverre Farstad gikk inn i styret og på eiersiden.

Men i starten av 2018 trakk Farstad seg fra styret i det fusjonerte rederiet, etter å kun ha vært med på ett styremøte. Farstad fikk også fjernet familienavnet fra det nye rederiet.

Henter tilbake tidligere kolleger

Nå vil den erfarne offshorerederen se fremover, og begynner med et forsyningsfartøy (PSV) fra Ulstein. Båten får navnet «Farland», samme navn som den første båten i det opprinnelige Farstad-rederiet, som ble levert i 1959. Om kort tid vil den nye båten være klar for spotmarkedet i Nordsjøen.

– Det ser ut som timingen er bra. På norsk sokkel ser det bedre ut enn på lenge. Mange rederiet sliter fortsatt med gjeld. Nå får vi muligheten til å starte på ny uten den tunge ryggsekken, sier Aure.

Over sommeren blir de fem i administrasjonen, alle med erfaring fra Farstad Shipping. Rekruttering av mannskap til båten er også i gang.

– Vi hadde mange gode sjøfolk, og mange av dem har spurt meg flere ganger om jeg ikke skal starte opp igjen, og at de vi vil være med hvis vi skal satse. Det har også vært en viktig drivkraft, sier Farstad.

Vil vokse

«Farland» (tidligere «Blue King») var allerede finansiert gjennom en lokal bank som Sverre Farstad & Co AS nå trår inn for å betjene.

– Avtalen som allerede lå der gjorde det mulig for oss å betjene og operere båten. Vi hadde nok ikke fått lån i banken hvis vi gikk dit for å kjøpe båt, sier Aure.

Foreløpig er den første båten til rederiet blå, men det er ikke umulig at den får den velkjente Farstad-rødfargen etter hvert.

– Hva tenker dere om obligasjonsgjeld – kommer dere til å benytte dere av det markedet igjen?

– Det har vi ikke noe særlig god erfaring med. Det skal mye til for at vi gjør det igjen, men en skal aldri si aldri. Det vi håper på er å få med oss enda mer lokal kapital. Det trenger vi, sier Farstad.

Ambisjonene for rederiet er å vokse, men ikke nødvendigvis å eie alle båtene selv. Management og bareboat ser de også på som mulige løsninger for de nye rederiet.

– På sikt vil vi forsøke å bruke det nettverket vi har ute i verden. Vi var store i Australia og ser spennende muligheter i Brasil, sier Farstad.

– Påminnelse om å være forsiktig

I dag heiser Farstad det nye flagget ved rederiets kontorer i Ålesund, og selv om han ser fremover med optimisme har han nedturen friskt i minne. Han påpeker at i en syklisk bransje som oljenæringen må man være mer forsiktig med å overinvestere i gode tider, i hvert fall på spekulasjon.

– Det er klart at man ikke nødvendigvis trenger å pløye alt tilbake og vokse for å vokse. Der vil vi være med forsiktige. Vi bygde for mange båter – det gjaldt hele bransjen, sier Farstad.