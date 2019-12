Lidenskapen for klimaet nærmest lyser ut av den 90 år gamle skipsrederen.

Fred. Olsen er en av Norges mest betydningsfulle personligheter innen blant annet offshore, olje og gass, industri, skipsfart og eiendom. Han var imidlertid tidlig ute med å satse på fornybare næringer, skriver Aftenbladet.

Lenge før «klimaprinsesse» Greta Thunberg og verdensomspennende demonstrasjoner, skrev Olsen følgende:

«Hvor lenge Norge kan leve fett på oljeinntektene avgjøres ikke bare av hvor mye som ennå ikke er pumpet opp, men også av utviklingen av fornybare energikilder.»

Det kom frem i et brev til daværende finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om oljefondets disponeringer, skrev Dagbladet i 2001.

Fred. Olsen slo fast at en massiv satsing på fornybare energiformer kunne bli absolutt nødvendig for å bevare miljøet. Entusiasmen har ikke stilnet siden da.

Grønn skipsfart

– Hva bør Norge som olje- og energinasjon gjøre? Bør man la noe kommersielt drivverdig olje og gass ligge?

– Det kommer til å skje i alle tilfeller, sier mannen, som sjelden gir intervjuer.

– Kan skipsfarten bli virkelig grønn?

– Den er nødt til å bli grønn. Det er ikke noe spørsmål en gang, sier Olsen.

Aftenbladet har fått en kvote på to spørsmål, og kvoten er nå oppbrukt og vel så det. Så sier Fred. Olsen at han glemte å si en ting:

– Greta Thunberg er sint. Jeg er rasende, sier han til Aftenbladet.

Milliardæren, listet hos Kapital med 8,9 milliarder i netto formue i høst, husker selv starten på det norske oljeeventyret med virksomhet «på en liten holme utenfor Stavanger.»

Til forsamlingen hos Rederiforbundet forteller han om starten på oljeeventyret i Norge.

– Vi vet hvordan det var. Det var en kamp for å bygge ut, selv om folk ikke vil tro det nå. Men det var det, sier Olsen.

– Å komme ut av olje … Det er problemet vårt. Et kjempeproblem, sier han.

Stigende havnivå

Fotavtrykket er fortsatt betydelig i Stavanger-regionen.

Eksempelvis het det børsnoterte morsselskapet til Dolphin Drilling «Fred. Olsen Energy» inntil slutten av 2018.

Riggselskapet satt med betydelig gjeld da olje- og gassmarkedet kollapset i 2014. Det skapte en krevende situasjon for selskapet i årene som fulgte. Fred. Olsen-systemet hadde lenge vært største eier, men ga i januar i år beskjed om at det ikke var aktuelt å bruke mer penger på selskapet.

Olsen peker på motkrefter, en «voldsom brems», i det grønne skiftet:

– Det skal veldig mye til at oljeselskapene skal greie det. Det er ingen der som vil ha endringer inni seg, sier Olsen og prikker med pekefingeren sin på hjertet sitt. Han advarer mot at havnivået kan stige betraktelig allerede dette århundret, sier han fra podiet.

– Det er gildt når skip kan gå i Nordøstpassasjen, men ikke fullt så gildt når det ikke er noen havner igjen etter at havnivået har steget som en følge av ismeltingen, sier han til Aftenbladet.

– Syndflod

– Vi kaller det syndfloder, og det er det vi nå er på vei inn i. Dette er en ekte syndflod. I antikken trodde man at syndfloden kom fordi man hadde oppført seg dårlig overfor guder. Nå kan vi se at nå har vi gjort det, eller i det minste er i ferd med å gjøre det, sier Olsen.

Shippingnestoren tror fort at flytende hydrogen kan bli løsningen for grønn skipsfart. Batteriteknologi gir håp, men utfordringen er å lage kraftige nok batterier slik at skip kan gå over lengre distanser. Olsen ønsker også satsing på sol og land- og havvind.

– Norge må eksportere store mengder elektrisitet for å klare trøkket når oljen forsvinner. Da er vi avhengig av et fungerende marked og nettforbindelser til og nedover kontinentet som kan håndtere dette. Vi må inn i det, og vi må bygge, sier han.

– Vi må ikke tro at dette er noe som kan bare tas ut av luften. Vi må ha et norsk miljø som skjønner at vi må ha vindmøller, sier han.

