Fosen Yard har sikret kontrakt for konstruksjon av havmerdene til Norway Royal Salmon, som skal være dimensjonert for værharde områder til havs.

Norwegian Royal Salmon har fått tilsagn om åtte utviklingstillatelser, med totalt 5990 tonn maksimalt tillat biomasse.

Prosjektet Arctic Offshore Farming, som er utformet slik at hele noten er nedsenket under normal drift. Lokalitetene skal ligge i områder åpne mot hav og sjø.

Verdt flere hundre millioner

Investeringsbeløpet for Arctic Offshore Farming er rundt 700 millioner kroner, og kontrakten med Fosen Yards er den største enkeltkontrakten, ifølge Norway Royal Salmon.

Kontrakten med oppdrettsselskapet er verdt opp mot 350 millioner kroner for Trønderverftet.

– Hva betyr denne kontrakten for dere?

– Dette er en stor dag, en viktig milepæl og viser at vi kan konkurrere i en tøff anbudskonkurranse med et titalls verft i inn- og utland. Det gjør at vi kan starte opp igjen i Tyskland, sier Fosen Yard-sjef Anders Straumsheim til Sysla.

I oktober 2018 tok Fosen Yard kontroll over de tyske verftet Nordseewerke i Emden, men allerede i januar ble det slått konkurs.

– De økonomiske forholdene var mye verre enn vi var klar over, uttalte Straumsheim til Sysla i januar.

Sikrer arbeidsplasser

Nå starter de på nytt ved verftet i Tyskland med det heleide, nystartete datterselskapet Fosen Yard Emden.

6000 tonn stål skal bruker i konstruksjonen til havmerdene, forteller verftssjefen.

– Noe stål er allerede kommet til verftet og noe er på vei. Vi startet så smått med arbeidet i april i Tyskland under en såkalt «early work-agreement», men nå blir det full fart frem til høsten 2020.

Kontrakten sikrer om lag 200 årsverk for Fosen Yard i Norge og Tyskland og underleverandører, frem til høsten 2020.

– Dette viser at vår satsing på havbruk har lønnet seg og vi posisjonerer oss som en betydelig aktør for fremtidens havbruksanlegg, sier Straumsheim.

Første som bygger i Norge

Norway Royal Salmon er det første selskapet som bygger havmerder ved et norsk verft. Salmar og Nordlaks bygger sine havmerder i Kina.

– Dette er den største enkeltinvesteringen Norway Royal Salmon noen gang har gjort. Dette prosjektet vil skape arbeidsplasser, verdier og mat i verdensklasse. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen, så selvfølgelig er vi stolte, sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.