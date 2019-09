Fortsatt taust fra Mohn om DOF, samtidig mister han finansdirektøren

Det var Finansavisen som først meldte om Minnes avgang. Ifølge avisen skal Minne ha blitt oppsagt av Mohn under et møte på søndag som de to hadde.

Møte skal, ifølge Finansavisen, ha dreid seg om refinansieringen av DOF Subsea – et av selskapene Mohn trakk seg fra styret til dagen etter.

Ut med First Reserve Fund

Også i DOF Subsea har det skjedd ting denne uken.

Onsdag kom nyheten om at First Reserve Fund, som eier 35 prosent i DOF Subsea (se fakta), trekker sine representanter fra styret i DOF Subsea.

– Dette fondet kom inn på eiersiden i 2008 og la ned i 2018. De har forsøkt å selge eierposten sin siden da, sier Helge Møgster til BT fredag.

Han legger til at DOF ASA har forkjøpsrett på aksjeposten til First Reserve Fund, men at de avventer til reforhandlingen av gjelden til konsernet blir ferdig. Dette har de frist til november med å komme i mål med.

Gjeldsproblemer

DOF og DOF Subsea har slitt i et tøft marked de siste årene.

Etter årets første kvartal oppga selskapet at de har opplevd utfordringer med å refinansiere eksisterende lån, og at de risikerte å gå i brudd med lånebetingelsene i nær fremtid.

I juni fikk selskapet en utvidelse av en lånefasilitet frem til utgangen av november i år.

I rapporten for andre kvartal oppgir DOF Subsea at markedet fortsatt er utfordrende, og at gruppens likviditet er presset.