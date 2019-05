De enorme kostnadene har overrasket forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Når det koster mer å gjenoppbygge enn å kjøpe nytt, så er min umiddelbare reaksjon å anbefale å anskaffe et nytt fartøy i stedet for å reparere KNM «Helge Ingstad», sier Bruun-Hanssen.

Han skal til høsten gi sitt fagmilitære råd til Forsvarets neste langtidsplan. Det vil inkludere råd om hvordan Sjøforsvarets kapasitet skal gjenopprettes etter havariet.

Forsvarstoppene var onsdag ettermiddag samlet i Oslo for å få presentert Forsvarsmateriells tilstandsrapport om KNM «Helge Ingstad».

Bergens Tidende avdekket allerede tirsdag hovedkonklusjonene i rapporten. Den er gradert, men et sammendrag ble presentert av flaggkommandør Thomas Wedervang:

Verftet som bygget fregatten, spanske Navantia, mener at så godt som alle skipstekniske systemer må skiftes ut.

Forsvarsmateriell mener samtlige sensor og sambandstekniske systemer må byttes. Elektroniske og elektriske komponenter til våpensystemene må skiftes. Det er teknisk mulig å reparere skroget, men «skadene på fartøyet anses å være tilnærmet totale».

Konklusjonene er dramatiske:

Det vil koste mellom 12 og 14 milliarder kroner å reparere KNM «Helge Ingstad».

Det vil koste mellom 11 og 13 milliarder kroner å bygge en ny fregatt med oppgraderte, men sammenliknbare kapasiteter.

Det koster mer å reparere

– Hvordan forklarer du at det koster mer å reparere enn å bygge nytt?

– Når man skal reparere, må man ta ut alt det gamle før man kan sette inn noe nytt. Det er vesentlig mer komplisert å sette dette inn i et eksisterende skog, enn om man kan sette utstyret inn i skroget når det er i seksjoner. Det tar lengre tid og er mer kostbart, Wedervang.

Han legger til at tommelfingerregelen er at det tar åtte ganger så lang tid å putte utstyr inn i et eksisterende skrog, enn om man gjør det under nybygging.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er ikke, i motsetning til forsvarssjefen, overrasket over prislappen. Han forklarer det med at de har gode kunnskaper om hva nye fartøy koster.

– Men det er mye penger – og dette vil få konsekvenser?

– Ja, det vil få konsekvenser. Men derfor er det også et arbeid som gjøres i det fagmilitære råd og den neste langtidsplanen. Da får vi se helheten og hvordan vi kan kompensere for den tapte kapasiteten.

Om regjeringen velger å skrote KNM «Helge Ingstad», så er restverdien av fregatten beskjeden.

Forsvarsmateriell regner med at deler til en samlet verdi av mellom 100 og 400 millioner kan brukes som reservedeler til de andre fregattene.

En eventuell destruksjon av fregatten er, på usikkert grunnlag, kostnadsberegnet til mellom 50 og 100 millioner kroner.