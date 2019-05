Siden 10. april har fregatten KNM «Helge Ingstad» ligget i tørrdokk på Haakonsvern for å få reparert de omfattende skadene på skroget etter sammenstøtet med oljetankeren «Sola TS» i fjor høst.

Før den ble hevet, lå fregatten under vann i 110 dager, noe som medførte store vannskader. Det store spørsmålet etter havariet har vært om det vil være mulig å gjøre fregatten operasjonsdyktig igjen, og hva dette eventuelt vil koste.

Bare det å sikre, heve og transportere ulykkesfregatten har til nå kostet 726 millioner kroner, ifølge årsrapporten for 2018 fra Forsvaret.

Store kostnader

Forsvarsmateriell har utarbeidet en rapport som viser hva kostnadene ved å reparere fregatten vil beløpe seg til. Eksterne og interne eksperter har vært med på å vurdere skadene, og rapporten skal etter planen legges frem senere denne uken.

Men dokumenter fra Forsvarsmateriell, som BT har lest, kan allerede nå fortelle hvilke summer det er snakk om. Ifølge ekspertene vurderes skadene som «omfattende» og «totale». Konklusjonen er at den lar seg reparere, men det vil være dyrere å reparere enn å bygge en ny.

«Kostnadene for å reparere fregatten vil være mer enn 12 milliarder kroner. Å bygge nytt vil være lavere», står det i dokumentene BT har lest.

Til sammenligning kostet det 4,3 milliarder å anskaffe fregatten i sin tid. Hva dagens pris blir for en ny, er uvisst, men det blir etter all sannsynlighet ikke på det nivået.

«Når man snakker om hva det koster å bygge en ny fregatt er det viktig å huske på at det er langt dyrere å bygge kun én i stedet for å bygge flere», konkluderer Forsvarsmateriell.

Stoppet planene

Hva som skal gjøres med fregatten har lenge vært omdiskutert. Spørsmålene har dreid seg om hvilken restverdi utstyret om bord kan ha. Det har også vært undersøkt om man kan selge stålet fra fregatten, og hvor stor verdi dette har.

Den 30. april i år ble imidlertid alle vedlikeholdsplanene kansellert, og fregatten ble tatt ut av tørrdokken på Haakonsvern. Årsaken var at man ikke ville bruke mer ressurser på vraket før tilstandsrapporten lå klar.

Denne rapporten, som presenteres denne uken, skulle avgjøre fregattens videre skjebne.

Kommunikasjonsrådgiver Vigdis Hvaal i Forsvarsmateriell ønsker ikke å kommentere denne saken overfor BT.

– Det inviteres til pressekonferanse onsdag der tilstandsrapporten blir presentert. Før den tid gis ingen kommentarer, skriver hun i en melding.

Kunne ikke seile igjen

En rekke eksperter har slått fast at det ikke vil være mulig for fregatten å seile igjen. Sjøforsvaret på sin side har ikke vært villige til å konkludere på dette spørsmålet. Da fregatten ble hevet la man derfor mest mulig vekt på ikke å skade den, for å beholde mulighetene for å få bygget den opp igjen.

BT har forelagt tallene fra Forsvarsmateriell til Sjøforsvaret. Kommunikasjonssjef Torill Herland sier de avventer å kommentere rapporten til den er presentert. Forsvarsdepartementet har følgende uttalelse å komme med:

– Vi kommenterer ikke enkelttall nå. Rapporten vil bli presentert for forsvarsministeren og forsvarssjefen på onsdag, skriver pressevakt i Forsvarsdepartementet, Lars Gjemble, til BT.