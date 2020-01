Det enorme skipet har siden torsdag ligget rett utenfor stuevinduene til befolkningen på Andøya i Kristiansand.

– Båten er jo stygg, og vi håper ikke den blir liggende lenge, sier ekteparet Lars Sunde Strand og Silvia Gomez Holst til Fædrelandsvennen.

Sanksjoner

Senatet i USA vedtok før jul sanksjoner mot selskaper som er involvert i byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland. Amerikanske myndigheter har nå en frist på 60 dager til lage en liste over hvilke selskaper som de mener omfattes av dette.

Etter vedtaket i senatet meldte det sveitsisk-nederlandske selskapet Allseas, at de stoppet arbeidet de har med rørleggingen i Østersjøen. De eier kranskipet Pioneering Spirit, verdens største skip av denne typen.

Det er dette skipet som legger rørene på havets bunn gjennom Østersjøen ned til Tyskland. Etter planen skulle de vært ferdig med jobben i løpet av en måned eller to.

Selskapet sier i en pressemelding at de avventer nærmere beskjed fra amerikanske myndigheter om hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Allseas vil ikke risikere å komme i unåde hos amerikanerne.

Ubestemt tid

Ekteparet Lars Sunde Strand og Silvia Gomez Holst bor helt innerst i Andøysløyfen og har panoramautsikt til gigantskipet.

– Da vi kom hjem fra selskap andre juledag lå den plutselig like utenfor her. Til vanlig er det bare mørkt når man ser ut vinduet, men nå føler vi nesten at den lyser opp stua, sier ekteparet.

De har lite til overs for stuevinduets nye utsikt, og reagerer på meldingen om at skipet blir liggende på ubestemt tid.

– Hvis den blir liggende ei uke, er det selvsagt ikke problematisk. Vi ønsker ikke å være veldig negative, men det er veldig kjedelig om den blir liggende et halvt år, sier de.

Les om «Pioneering Spirit» i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Pioneering Spirit Tungløftefartøy eid av sveitsbaserte Allseas Group

Fartøyet har vært karakterisert som en krysning mellom et skip og en massiv robot kan frakte overbygg på 48.000 tonn.

Det katamaran-lignende fartøyet kostet 2.4 milliarder euro, og er bygget for å fjerne utrangerte oljeplattformer fra Nordsjøen.

Skipet fikk opprinnelig navn etter den nederlandske mariningeniøren Pieter Schelte Hereema, som er Allseas’ grunnleggeren Edward Hereemas far. Pieter Schelte Hereema regnes som en pioner innen offshore olje og gassindustrien, men ble dømt for krigsforbrytelser med 1,5 år i fengsel for hans engasjement som offiser i nazistenes Waffen-SS under krigen.

Etter heftige protester ble skipet omdøpt til Pioneering Spirit.

Russerne vil svare på amerikanske sanksjoner

President Donald Trump og hans regjering har flere ganger tatt opp det de mente var Tysklands energiavhengighet til Russland.

I sommer sa Trump at han vurderer sanksjoner mot selskaper som er involvert i byggingen av Nord Stream 2, fordi han mente «prosjektet kan gjøre Tyskland til gissel for Russland».

Ifølge Associated Press mener Russlands utenriksminister Sergey Lavrov at de amerikanske sanksjonene er «uakseptable, sløve handlinger som bryter med alle normer i folkeretten og diplomatisk og menneskelig anstendighet».

Han gjorde det klart at landet vil svare på sanksjonene.

Tyskland har også reagert på sanksjonene, men har gjort det klart at landet ikke vil gjengjelde sanksjonene mot Nord Stream 2-prosjektet.

Nord Stream 2 skal etter planen transportere 55 milliarder kubikkmeter gass fra Russland til Tyskland årlig. Prislappen på byggeprosjektet er over 10 milliarder dollar, der russerne tar halvparten av regningen, de europeiske samarbeidslandene resten.

Løftet Johan Sverdrup-plattformene

«Pioneering Spirit» har hatt mange oppdrag i Norge de siste årene. Blant annet er alle plattformene på Johan Sverdrup-feltet løftet opp på, og fraktet ut til felt med, dette gigantiske fartøyet.

