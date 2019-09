Frøy Rederi, som for tiden bygger verdens største brønnbåt, har valgt Ålesund-selskapet CFlow Fish Handling til å levere et komplett fiskehåndteringssystem til båten.

Brønnbåten bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia, mens CFLow vil sammenstille fiskehåndteringssystemet ved selskapets anlegg i Langevåg utenfor Ålesund.

Når brønnbåten er ferdigstilt vil den være over 83 meter lang, 30 meter bred og med en lastekapasitet på 7500 kubikkmeter.

CFlow har vært med å utforme et nytt brønnbåtkonsept med flere nye løsninger sammen med Frøy Rederi og Møre Maritime.

Største enkeltkontrakt i selskapets historie

– En såpass stor båt krever naturligvis et fiskehåndteringssystem som er i stand til å prosessere store volumer av fisk. Størrelsen på kontrakten reflekterer størrelsen på brønnbåten og fiskehåndteringssystemet hennes. Da skjønner man at dette er en viktig kontrakt for oss. Dette blir en imponerende brønnbåt og vi er stolt av å kunne være en bidragsyter til prosjektet, sier Arnstein Johansen, CEO i Cflow i en melding fra selskapet.

Størrelsen av kontrakten er ikke oppgitt, men Ålesund-selskapet opplyser at det er den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

Utstyret skal leveres i løpet av 2020 og første del av 2021, opplyser CFlow.