I midten av mai meldte Golden Energy Offshore Services at de endelig hadde overtatt sitt flunkende nye offshoreskip «Energy Empress».

Mandag melder offshorerederiet at de også har overtatt søsterskipet «Energy Duchess».

– Vi er veldig glade for at vi nå har overtatt begge skipene. Vi ser et stramt sommermarked foran oss og disse to energieffektive nye fartøyene vil møte høye krav i markedet på en god måte, sier Golden Energy-sjef Per Ivar Fagervoll i en kommentar.

Begge skipene er såkalte flerbruks plattformforsyningsskip (MPSV) bygget i Kina, som rederiet sikret seg rettighetene til i juni i fjor.

Men da skipene skulle overleveres manglet rederiet kapital, og måtte gjennomføre en rettet emisjon for å hente inn kapital til å kunne overta skipene.

30. april i år kunne endelig rederiet bekrefte at de villa ta levering av de to fartøyene, med støtte fra eksisterende aksjonærer.

Det var knallharde forhandlinger med det kinesiske verftet Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment om endring av vilkårene i den opprinnelige avtalen, som til slutt ga uttelling for rederiet.

De to fartøyene har en samlet kjøpspris på 37 millioner dollar, tilsvarende om lag 324 millioner kroner.

For å sikre avtalen måtte Golden Energy stille med begrenset garanti og sikkerhet i plattformforsyningsskipet «Energy Scout» for en periode.

Rederiet har tidligere uttalt at de skal ha 20 nye ansatte til de to skipene.

Forsyningsskipene kan også utføre lett konstruksjonsarbeid, og kan ifølge rederiet utruster til å kunne utføre inspeksjon, vedlikehold og reparasjonsoppdrag for en lav kostnad.