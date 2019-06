Her er Google-toppens superyacht

I dag er 47-åringen, som emigrerte fra Sovjetunionen som seksåring, verdens niende rikeste mann, med en anslått formue på over 50 milliarder dollar, tross en noe mer beskjeden årslønn på 1 dollar.

Fakta Forlenge Lukke Dragonfly Lengde: 73 meter

Pris: 80 millioner dollar

Byggeår: 2009

Fart: 25 knop

Mannskap: 16

Passasjerer: 14–18

Kaptein: Mike Gregory

Yachten

Yachten som ble designet av nordmannen Espen Øino og bygd av Silver Yachts i Australia i 2009, kjøpte Brin i 2011 for 80 millioner dollar. Den er ikke høyere på listen enn verdens 163. største yacht. Til gjengjeld omtales den som den raskeste av de store mega-yachtene, med en topphastighet på 27 knop, skriver Fædrelandsvennen.

Dragonfly

Dragonfly er ikke bare navnet på yachten til Sergey Brin. Det er også navnet på et av Googles mest kontroversielle prosjekter, som selskapet de siste årene har brukt over 100 ansatte til å utvikle i hemmelighet: En søkemotor utviklet spesielt for Kina og landets behov for å sensurere søk og overvåke sine innbyggere.

Arbeidet begynte opprinnelig i 2006, men ble avsluttet i 2010 etter at kinesiske hackere fikk hånd om kildekoden til Google, som blant annet gjorde det mulig å lokalisere og identifisere opposisjonelle i og utenfor Kina. Sergey Brin var mannen som offisielt trakk ut pluggen på prosjektet.

Fortsatte i skjul

Men å si fra seg et marked på 800 millioner internettbrukere i Kina har en økonomisk nedside. I 2015 ble det kjent at Google hadde fortsatt arbeidet med søkemotoren under kodenavnet Dragonfly.

I fjor før jul måtte administrerende direktør Sundar Pichai i Google svare på spørsmål om arbeidet i Kongressen, etter at over 1400 ansatte i Google protesterte skriftlig på det hemmelige prosjektet.

Men seinest i mars dokumenterte det velrenommerte gravenettverket The Intercept at Google fortsatt jobber og utvikler kildekoden til Dragonfly.

«Snaisen» båt

Yachten har et mannskap på 16 og ni kabiner til passasjerene, inkludert en «master suite» og tre VIP-lugarer. Den har helikopterdekk, sauna, Beach Club, innendørs og utendørs kino, to garasjer for mindre båter, og selvsagt treningsrom, boblebad og det som følger med den slags aktiviteter.

Yachten kom til Kristiansand før helga fra Lürssen-verftet i Lemwerder i Tyskland, der den er blitt ombygd. Følgelig vil de kunne motta de gullkantede norske tollpapirene, som gjør det mulig for eieren å få refundert all moms på verftsarbeidet fra EU. Ifølge mannskapet reiser de videre med ukjent kurs mandag kveld. Los er imidlertid ikke bestilt før tirsdag.

