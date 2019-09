Forsvarets Logistikkorganisasjon har tildelt Endur Maritime det selskapet selv karakteriserer som en større rammekontrakt.

Det kommer frem i en børsmelding torsdag denne uken.

Totalt skal kontrakten være verdt rundt 750 millioner kroner i løpet av de fire årene den gjelder, inkludert opsjonsperioden på tre år. Det viser beregninger som Forsvaret selv har utført.

– Våre ansatte er sterk motivert og klare til å ta denne utfordringen som Forsvaret har gitt oss gjennom denne tildelingen, sier daglig leder Jonny Arefjord i Endúr Maritime i meldingen.

Vedlikehold på alt fra fregatter til ubåter

Konsernsjef i morselskapet Endur, Hans Petter Eikland, sier at tildelingen viser at Endur holder seg attraktive og konkurransedyktige i anbudsprosessene opp mot Forsvaret. Han skulle imidlertid ønske seg at de hadde fått flere kontrakter fra Forsvaret de siste foregående årene.

– Nå ser vi imidlertid et spennende grunnlag for en sterk aktivitetsøkning og vesentlig høyere aktivitet med lang tidshorisont, sier Eikeland.

Arbeidet som skal gjøres er vedlikeholdstjenester og endringsarbeid for alle fartøyklasser Forsvaret har eller vil få på Haakonsvern i løpet av de neste fire årene, skriver selskapet.

Det betyr at selskapet får boltre seg på alt fra fregatter til ubåter.

Tildelingen har en karensperiode frem til 30. september 2019 før signering kan gjøres, opplyser selskapet i børsmeldingen.