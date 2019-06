– Det er en teknisk siktelse, som vi bruker for blant annet å få ut beslag dersom det er behov for det, sier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt.

Det var NRK som ført omtalte saken.

Ritland forteller at de er godt i gang med etterforskningen, men at de har et par avhør igjen.

– Vi har en formening om hva som har skjedd, og holder på å sikre at vi har kontroll på det.

Ifølge politiadvokaten har de ennå ikke avhørt alle de syv personene som var om bord da lastebåten krasjet, noen av mannskapene og offiserene.

– Vi har avhørt noen av mannskapene og offiserene. Utover det ønsker jeg ikke å si noe om hva de har forklart eller noe om etterforskningen på nåværende tidspunkt.