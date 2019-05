Familieselskapet Det Stavangerske Dampskipsselskap selger Norled, et av landets største ferje- og hurtigbåtselskaper. Kjøpere er det nordiske infrastrukturselskapet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management med en halvpart hver, skriver Aftenbladet.

DSD opplyser ikke hva kjøpesummen er, men etter det Sysla erfarer skal den ligge i overkant av to milliarder kroner. Norled har vært et heleid datterselskap av DSD.

– Det er en tid for alt. Konsernet skal investere mye penger i årene som kommer, og vi så nå behovet for at en ny aktør med finansielle muskler kunne ta over Norled, sier Ingvald Løyning, konsernsjef i DSD og styreleder i Norled, til Sysla.

Løyning viser til at DSD skal investere 5,3 milliarder kroner i tankskip, busser og ferjer de neste årene. Om lag halvparten av de planlagte investeringene ligger i Norled.

Han legger likevel ikke skjul på at salget skjer med blandede følelser. DSD ble etablert da selskapet kjøpte sin første båt i 1855. Hjuldamperen “Ryfylke” var med det også den første båten i det som i dag er Norled

– Dermed er det på mange måter 164 års historie som nå er over. Det er klart det er vemodig at denne virksomheten nå selges. For meg som ryfylking er det også personlig vemodig at vi ikke lenger skal drive med ferjer, vedgår finnøybuen Løyning.

Fakta Forlenge Lukke Norled Norled AS er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier.

Selskapet har 80 fartøy, og driver ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms.

Selskapet har mer enn 1.000 ansatte og omsetter for 2 milliarder kroner årlig.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger og kontorer i Bergen og Oslo.

Norled AS er i dag et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS. (Kilde: Norled)

Gode resultater

Ifølge Løyning har salgsprosessen pågått i om lag et år, først gjennom interne analyser og deretter med konkrete oppkjøpssamtaler det siste halvåret. Han er overbevist om at de to kjøperne er det riktige valget for Norled.

– Vi har vært veldig opptatt av å finne en eier som har økonomiske muskler og vilje til å ta Norled videre. Det er jeg overbevist om at vi har her, sier Løyning.

Norled skal fortsatt ha hovedkontor i Stavanger – under samme tak som DSD.

Norled er DSD-datterselskapet som har gått best de siste årene. I 2017 ble det et overskudd på 110 millioner kroner, og i fjor ble det ytterligere forbedring. Da ble det et resultat før skatt på 228 millioner kroner – som var tidenes beste resultat. Norled hadde inntekter på 2,37 milliarder kroner i 2018, noe som er en økning på 13 prosent mot 2017.

Fakta Forlenge Lukke DSD Etablert 12.2.1855.

Hovedkontor i Stavanger

Eies av Folke Hermansen AS, der Yuhong Jin Hermansen, enke etter Folke Hermansen, er største aksjonær.

Konsernet består av selskapene Tide, Norled, DSD Shipping og DSD Cargo

Selger nå Norled

Totalt om lag 4800 ansatte, 3700 av dem i Tide

Ferjeselskapet har i dag en ordrereserve – inngåtte kontrakter – på hele 17 milliarder kroner.

– For de nye eierne har det vært viktig å kjøpe et solid selskap med god forutsigbarhet. Det får de med Norled, sier Løyning.

Til tross for DSD nå selger sin mest lønnsomme datter, frykter ikke Løyning for økonomien i konsernet som helhet.

– Vi ser framgang også i våre andre segmenter framover.

Konsernet vil etter Norled-salget drive med bussdrift, tanksip og sjøfrakt gjennom de tre datterselskapene Tide, DSD Shipping og DSD Cargo.

Fakta Forlenge Lukke Kjøperne Capman er et nordisk finansieringselskap med hovedkontor i Finland. Selskapet forvalter over 3 milliarder euro, tilsvarende over 30 milliarder kroner. Fondet investerer i ikke-børsnoterte selskaper, eiendom og infrastruktur. Capman driver også finansiell rådgivning og andre finansielle tjenester. Selskapet har 140 ansatte i flere hovedsteder, og med hovedkontor i Helsinki. CBRE Caledon Capital Management Inc. er et canadisk fond som investerer i infrastruktur og i ikke-børsnoterte selskaper. Kundene er i hovedsak institusjonelle investorer, for eksempel pensjonsfond. Etablert i 2007. I dag er det 45 forvaltere i selskapet, som har en forvaltningskapital på 10 milliarder dollar, altså ca 88 milliarder kroner.

Stor vekst

Det Stavangerske Dampskibsselskaps (DSD) historie går altså tilbake til 1855. I mange generasjoner har selskapet vært en sentral aktør i Stavangers næringsliv.

Konsernet har lagt bak seg flere vanskelige år. Fra 2011 til 2015 ble det bokført et samlet underskudd på 770 millioner kroner, men i 2016 ble det pluss for første gang på seks år.

I 2017 omsatte konsernet for 5,9 milliarder kroner. Det var en økning på 70 prosent fra 3,5 milliarder året før. Årsaken til veksten var at DSD i 2017 ble eneeier i busselskapet Tide, som deretter ble gjort til et datterselskap i konsernet.

DSD-konsernet har derfor aldri vært større enn det er nå.

Skal investere

For DSD innebærer også salget muligheter. Selskapet får friske milliarder inn på konto og blir også kvitt investeringsforpliktelser i milliardklassen. Ifølge Løyning kommer konsernet til å jakte nye investeringsmuligheter framover.

– Det er for tidlig å si så mye om hva vi vil bruke penger på, men det trenger ikke nødvendigvis å flyte eller rulle, sier konsernsjefen kryptisk med henvisning til dagens forretningsområder.

DSD er for tiden på jakt etter en investeringsdirektør. Det skjer for å profesjonalisere denne delen av virksomheten, og kan være et signal om at det framover vil bli satset mer på kjøp og salg.

– Personlig liker jeg imidlertid bedre oppkjøp enn salg, sier Løyning.

Det er Yuhong Hermansen som er styreleder og hovedeier i DSD.

– Jeg er glad for at CapMan Infra og CBRE Caledon, som solide og profesjonelle eiere, skal utvikle Norled videre i tråd med selskapets forretningsplan og investeringsplaner. Denne avtalen kommer på en tid da norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren, og jeg er sikker på at Norled med disse nye eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som kommer, sier Yuhong Hermansen i pressemeldingen.