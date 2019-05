Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) hadde i fjor en samlet omsetning på 5,67 milliarder kroner, viser tall Sysla har fått tilgang til. Det var en liten nedgang fra 5,9 milliarder året før. Fallet skyldtes at godsrederiet Nor Lines ble solgt i 2017 og at betydelige inntekter med det ble borte.

– I våre øvrige forretningsområder økte inntektene. Vi er egentlig veldig godt fornøyd med fjoråret. Den underliggende driften har vært god, sier konsernsjef Ingvald Løyning til Sysla.

På bunnlinjen ble det framgang. Resultatet før skatt økte fra 68 til 109 millioner kroner. Det er det beste resultatet siden 2010, som ble etterfulgt av mange svært tunge år for Stavanger-selskapet. Fra 2011 til 2015 ble det bokført et samlet underskudd på 770 millioner kroner, før det ble pluss igjen i 2016.

Ifølge Løyning trekkes fjorårets resultat også kraftig ned av at verdien på selskapets oljetankere ble skrevet ned med 130 millioner kroner.

– Det er egentlig litt frustrerende. Dette er tekniske justeringer litt utenfor vår kontroll, men som gjør tallene betydelig svakere, sier Løyning.

Fakta Forlenge Lukke DSD Etablert 12.2.1855.

Hovedkontor i Stavanger

Eies av Folke Hermansen AS, der Yuhong Jin Hermansen, enke etter Folke Hermansen, er største aksjonær.

Konsernet består i dag av selskapene Tide, Norled, DSD Shipping og DSD Cargo, men mandag ble det klart at Norled selges

Totalt drøyt 5000 ansatte, 3700 av dem i Tide

Selger lønnsom datter

Mandag ble det klart at DSD selger ferjeselskapet Norled til investeringsfondene Capman Infra og CBRE Caledon fra henholdsvis Finland og Canada. Aksjeprisen er totalt drøyt to milliarder kroner.

Norled har de siste årene vært DSDs mest lønnsomme datterselskap og en viktig grunn til at konsernet ikke har levert dårligere tall. I fjor omsatte Norled for 2,37 milliarder kroner, og 228 millioner kroner før skatt var det beste resultatet noen gang.

Uten bidraget fra Norled ville det altså blitt underskudd for DSD-konsernet i 2018. Konsernsjefen er likevel ikke bekymret for økonomien når det mest lønnsomme datterselskapet nå selges.

– Det blir bedring i våre andre segmenter framover. Vi har veldig stor tro på det som blir igjen, sier Løyning.

Konsernet vil etter Norled-salget drive med bussdrift, tankskip og sjøfrakt gjennom de tre datterselskapene Tide, DSD Shipping og DSD Cargo.

Nye busskontrakter

Løyning viser spesielt til at oljetankmarkedet ser lysere ut enn på lenge, og at det er bestilt fire nye tankskip verdt over én milliard kroner. Samtidig begynner bussgiganten Tide å tjene penger etter stort sett å ha ligget rundt null.

DSD sikret seg full kontroll i Tide i 2017. I tiden framover skal selskapet starte opp fem store busskontrakter fra Bergen til Troms. Selskapet har en samlet ordrereserve – inngåtte kontrakter – på 27 milliarder kroner.

– Vi bytter ut gamle, dårlige kontrakter med nye og mer lønnsomme. Vi skal kjøpe opptil 800 nye busser og får 1000 flere ansatte som følge av disse avtalene, sier Løyning.

Antallet nyansatte tilsvarer omtrent det som forsvinner ut med Norled. Nye kontrakter klarer imidlertid ikke kompensere for inntektene på over to milliarder som faller bort, og totalt vil derfor DSD-konsernet omsette for betydelig mindre i år enn i fjor.

Vil inn i nye markeder

Med salget av Norled får imidlertid DSD frigjort flere milliarder kroner – gjennom aksjesalget i seg selv, lavere gjeld og reduserte investeringsforpliktelser. Pengene blir ikke stående på konto.

– Vi er på jakt etter nye industrielle oppkjøpsmuligheter, sier Løyning.

Det er foreløpig ikke klart hvilke type investeringer som kan bli aktuelle, men ifølge Løyning trenger det verken å flyte eller å rulle – altså være knyttet til det selskapet driver med i dag.

– Vi ønsker å legge eggene i flere kurver. Det blir nok en endring av retning for DSD framover. Men vi kommer til å være en aktiv eier for det vi går inn i, sier han.