DOF-gruppen omsatte for 1,6 milliarder i årets første kvartal. Dette er nesten identisk med omsetningen i samme periode i året før, viser tallene i konsernets kvartalsrapport.

Austevollrederiets operasjonelle driftsresultat (EBITDA) endte på 496 millioner, som er noe opp fra første kvartal i 2018 som ble på 479 millioner.

Store finanskostnader fører imidlertid til et negativt resultat før skatt på 133 millioner kroner. Første kvartal av 2018 endte med positive 47 millioner kroner i pluss.

Sannsynlig brudd på lånebetingelsene

Flere store norske offshore-rederier har de siste årene slitt med en svært høy gjeldsgrad, og har måttet gå i forhandlinger med långiverne flere ganger.

Også DOF-gruppen melder nå om problemer med å håndtere gjelden.

– På grunn av en fortsatt utfordrende markedssituasjon har konsernet opplevd at refinansiering av lånene er veldig utfordrende, skriver selskapet i rapporten.

De konkluderer med at denne nye situasjonen mest sannsynlig vil føre til at konsernet bryter med vilkårene i låneavtalene i nær fremtid.

– Ledelsen vil inngå dialog med de involverte parter og har tro på at det er mulig å komme frem til en avtale som gjør det mulig å løse den utfordrende situasjonen, skriver selskapet som samtidig presiserer at dette ikke er en garanti for et vellykket utfall.

– Fortsatt høy usikkerhet

Rederiet eier en rekke fartøyer, blant annet flere forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøy. Disse skipene er på langtidskontrakter eller i spotmarkedet, mens selskapets subsea-flåte er delvis på terminkontrakter eller såkalte IMR-kontraket (Inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner).

– Trenden for en økt etterspørsel i PSV (forsyningsskip red.anm.) har fortsatt inn i 2019, men for ankerhåndteringsfartøy og Subsea IMR-flåten er det fortsatt høy usikkerhet i både inntjening og utnyttelse, skriver konsernet.

I midten av februar i år hadde DOF-sjefen Mons Aase håp og tro på et rateløft utover våren.

– På PSV-siden er markedet på vei opp ratemessig, vi har allerede sett et løft i ratene på periodekontrakter. For ankerhåndteringsfartøy svinger det fortsatt voldsomt. Men vi forventer litt høyere aktivitet, og det kan slå ut i høyere rater, sa Aase til Sysla.