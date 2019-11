Torsdag melder datterselskapet til offshorerederiet DOF at selskapet er tildelt flere kontrakter i Asia- og Stillehavsregionen.

Kontraktene omfatter fartøyene «Skandi Hercules» og «Skandi Singapore» og sikrer 130 fartøysdager inn i første kvartal 2020, melder DOF Subsea.

«Skandi Hercules» vil utføre arbeid for ikke-navngitte selskaper i New Zealand og Sør-Øst Asia, og skal innlede operasjoner i desember 2019 for en stor aktør, heter det i meldingen.

Selskapet melder samtidig om at «Skandi Singapore» vil innlede konstruksjonsoperasjoner i begynnelsen av januar 2020 i Sør-Øst Asia.

– Sikrer god utnyttelse

DOF-sjef Mons Aase sier i en uttalelse at dette er viktige tildelinger for å sikre god utnyttelse av deres skip og ressurser i Asia- og Stillehavsregionen.

– Vi ser frem til å samarbeide med våre klienter for å levere sikre og suksessrike prosjekter, sier Aase videre.

Nyheten kommer få dager etter at det ble kjent at offshorerederiet DOF kjøper resten av aksjene i datterselskapet DOF Subsea.