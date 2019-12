Dof Subsea trenger to tredjedels flertall i obligasjonslånene for å få aksept for planen som skal sørge for at rederiet overlever økonomisk, skriver E24.

I et av de tre lånene har imidlertid en kreditorgruppe satt seg på bakbeina, viser innkallingen til møtet hvor långiverne skal stemme over Dofs plan til gjeldslette.

Denne gruppen «har uttrykt at de ikke støtter forslaget på nåværende tidspunkt», ifølge innkallingen.

Ifølge E24 skal imidlertid andre kreditorer fortsatt tro på at planen lar seg gjennomføre.