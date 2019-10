Det melder DOF Subsea i en børsmelding torsdag.

«Skandi Seven» har allerede startet på jobben for et internasjonalt energiselskap i Angola. Selskapet skal levere integrerte og raske forsyningstjenester, prosjektstyring og konstruksjonstjenester.

Kontraken inkluderer tjenester både på land og til sjøs, innenfor utviklinge av dypvannsfelt og vedlikehold av eksisterende subsea-infrastruktur.

«Skandi Skansen» skal om ikke lenge igang med arbeid utenfor kysten av Ghana. Her skal selskapet være en del av et installasjonsprosjekt. Også denne jobben er for en ukjent klient.