DOF Subsea, delvis eid av Austevoll-rederiet DOF sikrer seg flere kontrakter fra ukjente klienter. Det skriver selskapet i en børsmelding i dag.

– Dette er viktige kontrakter for oss, som sikrer god utnyttelse for våre skip i den Nord-amerikanske regionen, i tillegg til å skape en sterk basis for fremtidig arbeid i Trinidad, sier Mons Aase, administrerende direktør i DOF i meldingen.

Fartøyet «Skandi Neptune» skal på en treårig rammekontrakt for en større aktør i Trinidad fra slutten av november.

I tillegg sikrer selskapet flere kortere kontrakter som sikrer god utnyttelse av fartøyet «Harvey Deep Sea».

Også «Geosea» er sikret en 21-dager lang kontrakt med start i slutten av november.