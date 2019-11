DOF ASA har inngått en avtale om å kjøpe 35 prosent av datterselskapet DOF Subsea for 20 millioner kroner. Etter kjøpet vil DOF ASA eier 100 prosent av datterselskapet.

Det går frem av en melding fra selskapet mandag kveld.

“Transaksjonen er nært knyttet til den pågående refinansieringen av DOF Subsea”, heter det i meldingen.

Det er fondet First Reserve som gjennom enhetene FR Dolphin Lux Holding og Dolphin Invest 2 har eid minoritetsposten i DOF Subsea.

Har ønsket seg ut lenge

Det har lenge vært kjent at First Reserve ønsket å selge seg ut av DOF Subsea. I september i år trakk First Reserve sine representanter seg fra styret. Eiendelene i datterselskapet ble imidlertid ikke solgt på det tidspunktet.

– At de trekker seg ut betyr at de ikke vil være med videre. Vi har visst at fondet er på vei ut av DOF lenge, så dette kommer ikke som en overraskelse, uttalte styreleder Helge Møgster i den forbindelse.

Skal møtes før 22. november

DOF er midt i en restruktureringsprosess. 6. november gikk selskapet med på å utarbeide en informasjonspakke til investorer og kreditorer, samt å innkalle til et nytt møte innen fredag 22. november.

Informasjonspakken skal inneholde “tilstrekkelige detaljer til å gjøre en rimelig vurdering av den finansielle posisjonen til konsernet”. På møtet før fredag inviteres banker, obligasjonseiere og aksjonærer til å diskutere finansieringen av selskapet.

Styreleder i DOF Helge Møgster har tidligere sagt at han gjennom sitt selskap Laco AS er klar til å skyte inn 200 millioner kroner i selskapet, dersom man blir enig om en “tilfredsstillende refinansieringsløsning”.

Møgster eier i dag 50,06 prosent av aksjene i DOF sammen med Frederik W. Mohn gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore, der Møgster eier 66,4 prosent og Mohn eier 33,6 prosent.

Omtrent samtidig som First Reserve forlot styret, forlot også Frederik W. Mohn styret i selskapet. Det er ikke kjent om Mohn ønsker å være med på en eventuell emisjon i selskapet.

Da oljenedturen traff Norge møtte offshorerederiene på store problemer. I flere år har de kjempet en desperat kamp for å overleve.