Det halvt nedsenkbare tungløftefartøyet er 225 meter langt og 48 meter bredt, og tar med det god plass der det nå ligger mellom Marvika og Kongsgårdbukta, skriver Fædrelandsvennen.

Skipet er ett av to identiske skip (enda to til er bestilt) bygget ved CSBC-verftet i Taiwan, og opererer under det Oslo-baserte selskapet GPO Heavylift.

Eieren er Greenland Heavylift Holdings i Singapore.

Skipene er spesiallaget for å frakte store konstruksjoner, og kalles for «semi-submersible heavy transport vessel».

Det betyr at skipets «lasteplan» kan senkes under vann for at for eksempel en rigg kan plasseres der.

Og det er nettopp det som skal skje i Kristiansand.