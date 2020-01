Administrerende direktør i skipsmeglings-konsernet Clarksons Dubai-kontor, Essam Bella, er av egyptiske myndigheter anklaget for å ha betalt bestikkelser i forbindelse med to kullfrakt-kontrakter.

Egyptiske medier har meldt at landets kontrollmyndigheter tok Bella på fersken å gi 2.500 dollar til Mohammed Zaki Fawzi, som er sjef for et av Egypts største statlige kjemikalie-selskaper.

Bella og Fawzi skal være arrestert, i følge medier.

– Clarksons har blitt gjort oppmerksom på nyhetene i Egypt og undersøker nå saken, sier selskapet til Tradewinds.

– Clarksons har klare og strenge retningslinjer for forretningsskikk. Situasjonen er for tiden uklar, og på dette tidspunktet kan ikke Clarksons kommentere ytterligere, sa selskapet videre.

Clarksons er et skipmeglingsselskap med over 50 kontorer spredt rundt i verden, også med et kontor i Oslo.

Bella har vært viktig i skipsmegler-selskapets opprettelse i Dubai på 2000-tallet, som i dag er den fjerde største i Clarksons-konsernet.

Fawzi ble umiddelbart sparket fra det nasjonale selskapet, men Bellas skjebne er enda ikke klar.

Tradewinds har prøvd, uten hell, å komme i kontakt med Bella.