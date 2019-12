Forsyningsskipet «World Opal», tidligere eid av til World Wide Supply, er kjøpt av fôrfrakteren Eidsvaag. Nå får skipet det nye navnet «Eidsvaag Opal» og bygges om til fôrfrakter.

Saken ble først omtalt av Vestlandsnytt.

Fartøyet ble i sin tid ferdigstilt ved Damen skipsverft i 2013, men var kun i jobb i ett år før det ble lagt i opplag i Ålesund.

Sammen med de tre andre PSV-ene «World Peridot», «World Sapphire» og «World Emerald» skulle «World Opal» på en langsiktig fireårskontrakt med Petrobras, frem til juni 2018.

Totalt hadde kontrakten en verdi på 160 millioner USD, tilsvarende 1,3 milliarder norske kroner.

Etter at samtlige skip fikk problemer da de skulle fornye sertifikatene sine i Brasil, mistet selskapet alle kontraktene. I tillegg kom oljeknekken med dårlige rater og elendig utnyttelsesgrad for hele det globale offshore-supply-markedet.

Konsekvensene ble fire år i bøyene for to av skipene, deriblant «World Opal». Fartøyet ble senere solgt til S.D. Standard Drilling i 2017.

Første gang noen bygger om en PSV til fôrfrakter

Nå ser imidlertid fremtiden til det nesten ubrukte fartøyet særdeles lysere ut.

Ifølge daglig leder ved Eidsvaag, Vidar Eidsvaag, er dette første gang noen har bygget om en PSV til fôrfrakter.

– Vi er litt pioneerer på dette her. Det finnes eksempler på forsyningsskip som blir bygget om til nye formål, men dette har ikke jeg sett blitt gjort tidligere, forteller han til Sysla.

Prosjektet er ifølge Eidsvaag omfattende, og innebærer store endringer på midtseksjonen av skipet. De skal ta ut alt av sementtanker og sette inn fôrsiloer. Totalt skal skipet kunne laste 2800 tonn med for, 1400 i sekker og 1400 i siloer.

Etter planen skal skipet være i drift fra mai neste år.

– Betydelig billigere

Eidsvaag vil ikke si noe om hvor mye det kostet å anskaffe skipet, eller hvor mye de betaler for ombyggingen, men han er klar på at de har fått en gunstig avtale totalt sett.

– Når vi setter den totale kostnaden opp mot et nybygg så er det betydelig billigere å bygge om, sier Eidsvaag.

Når fartøyet står ferdig skal det rett i jobb for fôrprodusentene Cargill og Skretting, i et nytt samarbeid kalt Fjordfrende. Her skal «Eidsvaag Opal» transportere for langs hele norskekysten, fra Flekkefjord i sør til Kirkenes i nord.

Les også: Marginfangst i fôrfrakt

Eidsvaag har i dag 16 fartøy i drift i høysesong. Selskapet har ifølge dem selv hatt langsiktige kontrakter og stabil drift de siste årene.

Selskapet omsatte for 250 millioner kroner i 2018, som er opp fra 229 millioner året før. Eidsvaag AS endte med et resultat før skatt på rundt 14 millioner kroner, som er en nesten tredobling fra 2017.

Lønnsomheten i selskapet var i 2018 på 5,8 prosent*.

– Vi opererer i det såkalte lavmarginsegmentet, men har stabil og akseptabel drift, mener Eidsvaag.

*Lønnsomheten beregnes slik: ((Resultat før skatt + Finanskostnader) * 100) / ((Sum GE(x-1) + Sum GE(x)) / 2)