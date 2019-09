Den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» veltet ved kaien i Breivika i Tromsø torsdag morgen etter å ha stått i brann i nesten et døgn.

Politiet i Tromsø ville på en pressekonferanse torsdag formiddag ikke si noe om årsaken til brannen, men bekreftet at det hadde pågått vedlikeholdsarbeid om bord i tråleren.

Tråleren hadde 200.000 liter dieselolje om bord.

– Mye av dette har nok brent opp nå. Men vi har satt ut lenser og har klart mannskap og oljetankere, sa brann- og redningssjef Øystein Solstad i Tromsø torsdag formiddag.

Brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdik brøt ut onsdag formiddag og skal ha startet da hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr. Siden spredte flammene seg videre til hele skipet. Natt til torsdag så brannen ut til å spre seg lenger bakover i skroget før det på morgenkvisten på nytt blusset opp i åpne flammer foran i baugen.

Stabilisert

Politiet holdt torsdag formiddag en pressekonferanse om brannen som har preget Tromsø i nesten et døgn.

– Tilbakemeldingen er at tråleren nå ligger stabilt. Dermed har vi oppnådd det vi har ønsket. Det er imidlertid en viss forurensningsfare med tanke på marin diesel, sier politimester Ole B. Sæverud.

Sent onsdag kveld ble 92 beboere i en radius på 300 meter fra brannstedet evakuert. Torsdag ettermiddag ble evakueringen opphevet og innbyggerne kunne flytte tilbake.

Politiet har beskrevet slukkearbeidet som krevende. Det har vært høy varme, det er mange rom i skipet, og det har vært vanskelig å komme til der det brant.

Etterforskes av russiske myndigheter

Politiet vil fortsette å etterforske brannårsaken. Også russiske transportmyndigheter skal undersøke brannen, og representanter fra rederiet Murmansk Trawl Fleet kommer til Tromsø torsdag kveld.

– Det er svært vanskelig. Dette er mildt sagt ingen god situasjon, sier avdelingssjef Aleksej Osjtsjipenko i rederiet til NRK.

Det var et mannskap på 29 i tråleren, og tolv personer ble onsdag sendt til legevakt for behandling av mulige røykskader. Torsdag var alle utskrevet, bortsett fra to som har lettere røykskader.

– Mannskapet er innkvartert på hotell, og de håper å kunne dra hjem til Murmansk så snart som mulig, sier Osjtsjipenko videre.

Jobber for å begrense forurensning

Det er lekket noe olje ut i sjøen fra tråleren, men det er for tidlig å si noe om hvor mye det dreier seg om.

Kystverket har lagt ut lenser rundt den kantrede russiske tråleren og forbereder seg på å pumpe opp olje.

– Det er for tidlig å si noe om de potensielle skadene. Det er uansett skader på miljøet når petroleumsprodukter lekker ut i sjøen. Derfor jobber vi nå med å ringe inn havaristen for å hindre spredning ut i Tromsøsundet, sa vaktleder Steinar Gyltnes i Kystverket beredskapsvaktlag til NTB torsdag formiddag.

Tromsø kommune har bedt folk over hele byen om å lukke vinduer for ikke bli eksponert for den potensielt giftige røyken. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen opplyser at målinger av røyken ikke viser noen utslag på farlige stoffer, heller ikke ammoniakk.

Krisestab på sykehuset

Sykehuset i Tromsø ligger nær brannstedet, og den tykke røyken har drevet i den retningen.

Sykehuset satt krisestab og vurderte torsdag morgen om avdelinger må stenges. Ansatte kom seg ikke på jobb fordi flere veier er stengt på grunn av trålerbrannen.

– Vi sitter i krisestab nå for å kartlegge situasjonen. Vi har utfordringer med å få folk på jobb. Vi vurderer om vi må stenge deler av sykehuset og be pasienter holde seg hjemme, men enn så lenge driver vi sykehuset som normalt, fortalte pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NTB torsdag morgen.