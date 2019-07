Seismikkselskapet Axxis GeoSolutions (AGS) ringte i børsbjellen onsdag morgen, og markerte med det noteringen av selskapet.

Arne Blystad og Songa Investment er hovedaksjonær med 18,3 prosent av aksjene.

Havila Holding og Jogeir Romestrand-selskapet Rome var nest største aksjonær etter opplysninger fra mars i år, hver med 13,5 prosent, mens Bjarte Bruheim eier 13,1 prosent.

Også Remøy Shipping var meldt å være inne på eiersiden i selskapet.

Aksjen var tilgjengelig for kjøp og salg onsdag klokken ni, og rundt klokken to var børsverdien av selskapet på rundt 465 millioner kroner.

– Børsnoteringen markerer selskapets ambisjoner om å vokse og styrke sin posisjon som en ren havbunnsnode-seismikkselskap, sier Rolf Rønningen, fersk styreleder i det nye selskapet i en melding.

Det er ikke nødvendigvis tilgangen til kapital som først og fremst ligger bak ønsket om børsnoteringen, forklarer finansdirektør Svein Knudsen til Sysla.

Som en del av et regulert marked får seslakept en bedre «standing» generelt og hos kunder, banker og i obligasjonsmarkedet, i tillegg til muligheten til å lettere omsette og utstede nye aksjer, sier han.

– Dette gir oss flere strenger å spille på, og mulighet til å fylle opp den finansielle verktøykassen, sier han.

– Markedet har vokst betydelig

Axxis GeoSolutions driver en spesiell form for seismiske undersøkelser.

Selskapet opererer med 9.200 noder, som blir lagt i mønster på havbunnen med 50 meter mellomrom, der hver node sender seismiske data til et skyteskip.

Slik oppnår selskapet mye mer detaljerte bilder av geologien under havbunnen sammenlignet med tradisjonell seismikk, sier Knudsen.

En av hovedaksjonærene i selskapet, Jogeir Romestrand, opplyste i mars i år at selskapet er i ferd med å skaffe ytterligere 6.000 noder, i tillegg til at selskapet i samarbeid med Evotec har utviklet en håndteringsløsning som gjør at man kan legge ut og hente inn nodene i fire-fem knops fart.

– Det er ikke noen ny teknologi som ligger bak her, men det har kommet en rekke nyvinninger og forbedringer som har gjort operasjonene mer effektive. Dette har bidratt til å senke kostnadene og gjort tjenestene mer attraktive hos oljeselskapene, sier Knudsen.

Han sier at flere oljeselskaper ser større nytteverdi i havnbunnsnoder enn de gjorde tidligere.

– Vi sitter i et marked som har vokst betydelig de siste årene, sier finansdirektøren.

Stor anbudsaktivitet fremover

Selskapet fullførte nylig en stor kontrakt for det statlige oljeselskapet Oil and Natural Gas Corporation (ONGS) i India, og holder for tiden på med arbeid på Utsira langs norskekysten.

Her arbeides det med seismiske undersøkelser over et område på totalt 1560 kvadratkilometer, og frem til og med august i år skal de resterende 600 km2 undersøkes.

– Kontrakten er en såkalt «multi client survey» hvor vi dekker over flere lisenser, forteller Knudsen.

Blant kundene av dataene er Aker BP som har betalt nærmere 40 millionar dollar for prosjektet.

Hittil har selskapet tatt i bruk fem skip, meldte Sysla i mars. Det er «Neptune Naiad», som selskapet eier selv, i tillegg til «Geo Caspian», «Havila Fortune», «Pasific Finder» og «Sanco Sword».

Selskapet har ikke meldt om nye kontrakter, men Knudsen forsikrer at anbudsaktiviteten er stor hos selskapet.

Ved årsskiftet til 2019 hadde selskapet en ordrereserve på rundt en milliard kroner, kunne investor Romestrand opplyse om tidligere i år.

– Det er en stor mengde anbud vi ønsker å delta i. Jeg regner med at vil være ganske opptatt i tiden fremover, sier Knudsen.

– Bare vi får vår prosentandel av markedet så er veksten sikret, legger han til.