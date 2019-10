En gruppe låneeiere i Dof Subsea har avvist forslaget fra selskapet om å gi en utsettelse på en betaling med forfall 22. oktober til 20 desember. Gruppen representerer mer enn en tredjedel av stemmerettighetene i obligasjonslånet “Dofsub07”.

Ikke fått nok informasjon

Gruppen mener de ikke har fått tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere utsettelseforslaget fra selskapet, og foreslår en kortere utsettelse til åttende november.

Gruppen innkaller til et møte for alle obligasjonseierne for å behandle saken 30. oktober.

Gruppen har hatt kontakt med selskapet og dets rådgivere for å prøve å nå en enighet om hvordan prosessen og diskusjonene skal gå fremover, inkludert et rammeverk for å dele informasjon, men har foreløpig ikke nådd en enighet om dette.

Vil fortsette samtalene

“Denne innkallingen foreslår derfor en kort utsettelse av tilbakebetalingen. (…) Intensjonen med utsettelsen er å gi gruppen og utstederen en periode til å fortsette prosessdiskusjonene”, heter det i innkallingen.

Dersom partene blir enig om et rammeverk for videre diskusjoner åpner obligasjonseierne for at Dof kan få videre utsettelser utover åttende november, i tråd med det opprinnelige forslaget fra selskapet.