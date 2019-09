De siste 18 månedene har skroget til verdens største yacht, «REV Ocean» vært under bygging ved Vard sitt verft i Tulcea i Romania.

For en måned siden ble fartøyet endelig sjøsatt, og nå har superyachten ankommet verftet til Vard i Brattvåg i Møre og Romsdal.

Administrerende direktør i REV Ocean, Nina Jensen, sier dette er et av de mest spennende øyeblikkene i utviklingen av forskningsskipet.

– Vi følger med stor spenning at skipet forvandles til et fullverdig og operativt fartøy med topp moderne vitenskapelig utstyr. Dette er en stor milepæl for målet vårt om å oppnå et sunnere hav, sier Jensen i en pressemelding.

Slepebåten «Kamarina» begynte slepet til norskekysten tidlig i september. Det var på forhånd ventet at slepet skulle ta 35 dager, og skipet ankom dermed Norge før planlagt.

Utstyrt med drone og ubåt

Ifølge TV 2 skal båten komme til å koste nærmere fire milliarder kroner å bygge. Til sammenligning kostet Norges nyeste forskningsskip, råskinnet «Kronpris Haakon», 1,4 milliarder kroner.

Båten skal blant annet utrustes med tråler, sonarsystemer, laboratorier, auditorium og avansert kommunikasjonsutstyr. I tillegg har skipet sin egen autonome ubemannede drone og en ubåt. «Rev Ocean» har også en egen fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) som kan nå ned til 6000 meters dybde.

Utrustningen vil ta rundt åtte måneder, og den siste jobben på båten skal foregå i Tyskland før den etter planen skal være ferdig i første kvartal av 2021.

– Ankomsten i Brattvåg er en stor milepæl og et nytt kapittel for REV Ocean. I løpet av de neste månedene vil Vard utvikle skipet til et av verdens mest avanserte forskningsskip, sier operasjonell sjef i REV Ocean, Øystein Mikelborg

Vil benyttes av forskere

Båten er eid av et såkalt «not for profitt»-selskap og er finansiert av Kjell Inge Røkke.

– All profitt som kommer fra båten skal reinvesteres i arbeidsprogrammet for et sunnere hav, har selskapet tidligere opplyst.

Skipet skal benyttes av forskere og innovatører som blant annet vil studere påvirkningen CO₂- utslipp har på havet, samt marin plastforurensning.

«REV Ocean» er 182,9 meter langt og vil ha plass til et mannskap på 35 i tillegg til 55 forskere om bord.