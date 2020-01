Oljetankeren Navion Britannia fotografert i Gandsfjorden i 2001. Foto: Jon Ingemundsen

Økokrim-rassia hos Teekay – etterforskes for dumping av oljetanker

Økokrim og Sør-Vest politidistrikt etterforsker det stavangerbaserte rederiet Teekay, som er mistenkt for miljødumping av oljetankskipet «Navion Britannia» i India.

Ellen Kongsnes

Andreas Askildsen / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 28.01.2020 15:32

Klokka 8.30 tirsdag morgen møtte politifolk fra Økokrim og Sør-Vest politidistrikt opp på døra til Teekay Shipping i Verven i Stavanger. Selskapet er anmeldt og under etterforskning for miljøkriminalitet.

Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at Miljødirektoratet har politianmeldt rederiet.

– Økokrim gjennomfører, i samarbeid med Sør-Vest politidistrikt, ransaking og avhør av vitner i Stavanger, bekrefter statsadvokaten.

– Teekay Shipping Norway AS mistenkes for ulovlig eksport av avfall – i form av skipet «Navion Britannia» – i strid med forurensningsloven § 79 tredje ledd, opplyser Backe Dahl.

Oljetankskipet ble sendt til India allerede i 2018, i følge E24.

Aftenbladet har ikke lykkes med å få kommentar fra Teekay-sjef Ingvild Sæther.

Verven 4 i Stavanger sentrum Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar

Mistenkt for «beaching»

Teekey mistenkes for å sende oljetankskipet «Navion Britannia» til skraping i India, såkalt «beaching».

«Beaching» er sterkt kritisert og omstridt, og støttes ikke av Rederiforbundet.

«Beaching» innebærer at skipene selges for å kjøres med full fart opp på strender når det er høyvann, og hogges så opp uten faste installasjoner eller oppsamling av farlig og forurensende avfall.

Praksisen er svært omstridt på grunn av risikoen for død og skader blant de lavtlønnede arbeiderne, og på grunn av miljøskadene som oppstår når miljøfarlig avfall blir med tidevannet ut til havs igjen.

Sist gang dette ble en stor sak i Norge var da «Tide Carrier» ble stanset på vei til skroting i Asia.

E24 skrev allerede i 2018 om «Navia Britannia» som var på vei til opphogging i India.

Skipet hadde 18 år i tjeneste for Equinor før det ble sendt tilskroting på indisk strand.

Ingvild Sæther, ny sjef for Teekay sin virksomhet innen bøyelasting av olje med tankskip og drift av tankskip som mellomlagrer olje på havet. Foto: Teekay

I nesten to tiår leverte tankskipet tjenester for Norges oljegigant. Nå ender det sine dager på en strand i Alang.

– Equinor har et moralsk ansvar, mener Bellona.

Talsperson Elin A. Isaksen i Equinor bekreftet i 2018 til E24 at skipet har vært i tjeneste for Equinor i 18 år.

– Teekay opplyser at det skal til et IMO-godkjent verft, sa hun til E24.

– Fagansvarlig for skipsfart i Bellona sier til E24 at det er på tide at Equinor får inn i sine kontrakter at skip som jobber i deres tjeneste, ikke skal beaches?

– Vi stiller krav til rederne gjennom vår leverandørerklæringen når vi inngår kontrakter om leie av skip. I denne erklæringen skriver leverandører blant annet under at de forplikter seg til å jobbe på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte for å unngå skader på mennesker og miljø, sier Isaksen.

Hun la til:

– I tillegg støtter vi arbeidet som norske myndigheter og Rederiforbundet gjør for å få Hongkong-konvensjon ratifisert.

«Navion Britannia» er en såkalt skytteltanker (bøyelaster), og kan frakte rundt 859.000 fat olje.

– Hvor mye olje har dette skipet fraktet for Equinor?

– Denne type skip går typisk 25–30 turer per år per båt, med varierende volumer, sier Isaksen.

Slike tankskip er kjernevirksomheten til Teekay Offshore, men er nå altså solgt til en oppkjøper i India for å ende opp på en strand for opphogging.

– Rederiforbundets medlemmer har et selvstendig ansvar for å sørge for forsvarlig resirkulering av sine skip. Dette gjelder uavhengig av om skipene selges til tredjepart i forkant av resirkuleringen, skriver administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet i et svar til E24.

Navion Britannia, Foto: Teekay Offshore