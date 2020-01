Frederik Mohn. Foto: Tor Høvik

Frederik Mohn kjøper seg opp i Fjord1

Frederik Mohns investeringsselskap Perestroika kjøper seg opp i fergeselskapet, og eier nå over 10 prosent.

Publisert Published on 29.01.2020 10:20

Frederik Mohn kjøper 377.000 aksjer i fergeselskapet Fjord1, og eier med det over ti prosent av selskapet. Mohn har eid 7,8 prosent av aksjene i Fjord1 siden selskapet ble privatisert i 2017.

Oppkjøpet kommer etter Mohn like før jul i fjor trakk seg fra styret i selskapet.

Les også: Mohn trekker seg fra styret i Fjord1

Mohn reagerte da på at hovedeieren, Per Sæviks Havila, gikk sammen med et amerikansk fond og kjøpte opp majoriteten av aksjene i selskapet. Samtidig lanserte de muligheten for at selskapet kunne konsolideres med Havila Kystruten.

Les også: Nok et styremedlem trekker seg fra Fjord1

Havila Kystruten har møtt på problemer med nybygging av skip, og jobber nå med å finne et nytt verft til to av de fire skipene som skal gå mellom Bergen og Kirkenes.

Flere andre investorer reagerte også på den mulige sammenslåingen av Fjord1 og Havila Kystruten. Sævik har siden understreket at det ikke er gitt at det blir en sammenslåing av selskapene.

For to uker siden ble Mohn og et annet styremedlem erstattet i Fjord1-styret. Inn kom lederen for det amerikanske fondet som Havila hadde gått sammen med. Mohn protesterte, og mente det nye styremedlemmet fra fondet ikke var uavhengig.

Lederen for valgkomiteen i Fjord1, Anders Talleraas, uttalte til Sysla at det nye styremedlemmet eide tre-fire prosent av aksjene i Fjord1, og dermed var i sin fulle rett til å bli representert i styret. At han også har et finansieringsforhold til hovedaksjonæren endrer ikke det, sa Talleraas.