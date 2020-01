Halvard Alvik / NTB scanpix

Kroatiske DIV Group kjøper Kleven Verft

Det kroatiske industrikonsernet DIV Group kjøper Kleven Verft av Hurtigruten. – Det er ikke tvil om at dette er det beste som kunne skjedd for Kleven, sier finansdirektør Ola Beinnes Fosse.

– Dette er en stor begivenhet for Kleven Verft, sier finansdirektør Ola Beinnes Fosse til Sysla.

Han har akkurat kommet tilbake fra allmøtet der de ansatte har blitt informert om at kroatiske DIV Group tar over Ulsteinvik-verftet.

– Det er en vanvittig lettelse å få inn en langsiktig industriell eier som absolutt vil det beste for Kleven og som ønsker å ta over merkevaren vår og kompetansen til de ansatte. Det er kanskje det beste komplimentet vi kan få, sier Fosse.

Han sier det er ingen av de andre konkurrentene som har vært aktuelle som har vært i nærheten av den langsiktige industrielle løsningen som DIV Group kunne tilby.

Roser de ansatte

– Det er ikke tvil om at dette er det beste som kunne skjedd for Kleven, sier Fosse videre.

Han gir æren til de ansatte.

– De er selvsagt veldig glade og lettet. Våre ansatte har levd under et vanvittig press de siste årene, hvor Kleven så å si har vært konkurs. De ansatte har vært utrolig lojale hele veien. Det jeg kanskje synes er mest imponerende er at de ønsker å lære og bygge ny kompetanse, og det er nettopp deres kompetanse som DIV Group har vært opptatt av å sikre seg, sier Fosse til Sysla.

Kjøpsavtalen ventes å bli gjennomført i løpet av de neste ukene, når dokumentasjonsprosessen blir sluttført, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Jeg er utrolig glad på vegne av alle ansatte i Kleven at vi nå er i ferd med å få inn en ny og solid eier av verftet. Vi har gjennom en vanskelig periode klart å levere fantastiske skip, samt beholde den høyeste kompetansen på verftet. Nå skal vi sammen med nye eiere tenke langsiktig og utvikle oss videre, sier administrerende direktør Kjetil Bollestad i meldingen.

Ukjent pris

Sommeren overtok Hurtigruten kontrollen over Kleven Verft AS for å sikre leveransen av rederiets to nye ekspedisjonsskip, MS «Roald Amundsen» og MS »Fridtjof Nansen». Da hadde Kleven lagt bak seg vanskelige år etter at offshore-etterspørselen raste i 2014.

I høst ble restruktureringen av verftet ferdigstilt, men Hurtigruten har imidlertid alltid vært klar på at de vil selge seg ut så snart «Fridtjof Nansen» ble levert, noe den ble i desember.

Kleven Verft vil ikke kommentere salgsprisen.

Kleven består

Navnet Kleven Verft vil bestå, og selskapet vil også fortsette som et eget selskap når de går inn i under DIV-paraplyen, heter det i meldingen.

DIV Group er et av de største industrikonsernene i Kroatia, og eier blant annet det største skipsverftet i landet, Brodosplit.

På forhånd ble det spekulert i om den nye eieren kunne bli Brodosplit, men dette er ifølge Fosse en misforståelse. Brodosplit blir nå søsterselskapet til Kleven, der begge er eid av DIV Group.

– Dette gjør det mulig å samarbeide med Brodosplit og skape lønnsomme verft. Samtidig er vi opptatt av å presisere at vi vil fortsette som Kleven Verft, sier Fosse til Sysla.

Fem prosent innsparing

– Kleven er anerkjent over hele verden som et norsk verft med førsteklasses referanser og konstruksjonskunnskap, spesielt når det gjelder utstyr til komplekse skip. Jeg er mest tilfreds med at Brodosplit, som vi klarte å plassere ekstremt godt i segmentet for bygging av middels store og polare cruiseskip, har funnet en forretningspartner som de vil kunne oppnå topp resultat med, sier Tomislav Debeljak, eier og administrerende direktør i DIV Group.

Han mener forbindelsen mellom Kleven og Brodosplit vil skape en positiv effekt for alle segmentene i virksomheten, som vil føre til lavere byggekostnader og betydelig lavere kostnader for å finansiere nye prosjekt.

Han anslår at den totale innsparingen kan bli på opp til fem prosent. Dette vil tillate større lønnsomhet, men også bedre konkurranseevne, mener DIV Group-sjefen.

Finansdirektøren i Kleven Verft trekker frem tre grunner for at DIV blir nye eiere: Kleven og DIV har kompletterende ferdigheter, DIV har en balanse og egenkapital som gjør det mulig å finansiere nye skip, og de kommer med nye prosjekter om kort tid samt med arbeidskapital som gjør verftet i stand til å bevare kompetansen som er bygget opp de siste årene.

Takker Hurtigruten

Kleven og Kjetil Bollestad retter en stor takk til Hurtigruten og bankene. Sammen har de bært verftet gjennom de siste årene, heter det i pressemeldingen.

– Vi takker for det gode samarbeidet med bankene, og for det avgjørende eierskapet til Hurtigruten. De gav oss muligheten til å overleve, samt å bygge verdifull kompetanse på verftet, sier Kjetil Bollestad i pressemeldingen.