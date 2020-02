Vegard Sævik er styreleder i Fjord1. Fotomontasje: Bendik Støren

Sævik om Mohn: Håper vi kan ha en relasjon fremover

Styreleder i Fjord1, Vegard Sævik, håper at Frederik Mohn vil snakke med dem fremover, etter at Mohn har kjøpt seg opp til nesten 20 prosent i selskapet.

Tirsdag ble det kjent at bergensmilliardæren Frederik Mohn har kjøpt aksjer i Fjord1 for 360 millioner kroner.

Utviklingen kommer etter Mohn trakk seg på dagen fra styret i Fjord1 før jul. Mohn gikk ut av styret etter at sunnmørsrederen Per Sævik og selskapet hans Havila tok kontroll over Fjord1, og samtidig lanserte muligheten for en sammenslåing med Havila Kystruten.

Etter Mohn gikk ut av styret har han kjøpt seg betydelig opp i Fjord1. Mens Mohn eide rundt åtte prosent av selskapet før jul, eier han nå etter to runder med kjøp nesten 20 prosent.

Styreleder i Fjord1, Vegard Sævik, har ikke snakket med Mohn siden han trakk seg fra styret, og kjenner heller ikke til at andre i Fjord1 har hatt kontakt med bergensmilliardæren. Nå håper han at de kan gjenoppta kontakten.

– Jeg vil jo håpe at en som eier tett på 20 prosent vil ønske å snakke med dem som er majoritetseiere, og at vi kan ha en relasjon fremover, sier Vegard Sævik til Sysla.

Han ser ikke bort fra at han vil ta kontakt i tiden som kommer.

– Det kan gjort hende at jeg vil prøve på det, sier Sævik, og legger til at han ikke har noe usnakket med Frederik Mohn.

Kan ikke analysere hjerter og nyrer

Per Sævik, leder i Havila som eier majoriteten av aksjene i Fjord1, sier han ser positivt på Mohns kjøp av aksjer.

– Vi registrerer at Perestroika (Mohns selskap, red.anm.) har kjøpt en post av en viss størrelse. Vi tolker det som positivt, at han har tro på selskapet, sier Per Sævik til Sysla.

Han ønsker ikke å spekulere videre i hvorfor Mohn nå kjøper seg opp etter at han har trukket seg fra styret i selskapet.

– Det er en betydelig investering han gjør. Men jeg kan ikke analysere hjerte og nyrer til Frederik. Han må nesten svare på det selv, sier Per Sævik.

– Er dette et fiendtlig oppkjøp?

– Nei, det har vi ingen grunn til å mene noe om. Så lenge det er et offentlig selskap er det fritt frem for alle som vil til å kjøpe aksjer, sier han.

Heller ikke styreleder Vegard Sævik, som også sitter i styret i Havila og er sønn av Per Sævik, ser på oppkjøpet som en utfordring mot dem.

– Så lenge vi sitter på 66 prosent av aksjene gjennom Havila, og i tillegg gjennom avtalen med Vision Rigde kontrollerer 70 prosent, så er det vanskelig å kalle det fiendtlig. Han får jo ikke kontroll på selskapet, sier Vegard Sævik.

Frederik Mohn har ikke ønsket å kommentere saken til Sysla.

Få aksjer igjen til andre

En konsekvens av Mohns oppkjøp er at det blir lite Fjord1-aksjer igjen til å handles på det åpne markedet. Havila og Mohn kontrollerer nå tilsammen nesten 90 prosent av aksjene i Fjord1.

Vegard Sævik mener dette ikke er uvesentlig.

– Ja det har noe å si, det vil bli mindre omsetning på børsen. Men man kan jo ikke nekte folk å kjøpe aksjer i et børsnotert selskap, sier han.

Også Per Sævik trekker frem dette poenget.

– Det som kan være situasjonen er at hvis han (Mohn, red.anm.) sitter på 18 prosent, og vi sitter på 70, så blir det veldig lite aksjer i fri bevegelse. Det er nå en realitet, sier Per Sævik.