Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn. Foto: Havyard

Sævik om gjeldsforhandlinger: – Måtte gå til dette skrittet.

Verftselskapet Havyard Ship Technology søkte denne uken om gjeldsforhandlinger. Det ventes tap både for morselskap og andre datterselskap.

Publisert Published on 13.02.2020 14:17

Havyard Ship Technology (HST), som driver verft i Leirvik i Sogn, har søkt om gjeldsforhandlinger etter Konkursloven.

Selskapet er en del av Havyard Group, som har hovedkvarter i Fosnavåg.

Ifølge en melding er ikke verftet i stand til å betjene gjelden til sine kreditorer. Selskapet vurderer at de ventede inntektene fra pågående prosjekter ikke vil være tilstrekkelig til å møte forpliktelsene til kreditorene fullt ut.

Jobbet med løsning siden november

Styreleder Vegard Sævik i Havyard Group sier selskapet har jobbet for å finne løsninger med kunder og kreditorer siden det i november i fjor ble klart at verftet var gått tom for penger.

Vegard Sævik, styredeler i Fjord1. Foto: Fjord1

– Siden det har vi jobbet med å sikre avtaler for det som ligger ved kaien, og sikre gjennomføring av resterende ordremasse. Men det tar alltid litt mer tid enn planlagt, og det ble vurdert at man måtte gå til dette skrittet, sier Sævik til Sysla.

Dermed valgte selskapet denne uken å søke om en offentlig gjeldsforhandling med kreditorene. Begjæringen ble levert til Sogn og Fjordane tingrett på tirsdag.

Sævik mener det ville blitt vanskelig for verftet å betjene all gjelden, ettersom kreditorene da måtte si seg villig til å vente på at prosjekter ble gjennomført før verftet kunne tilby dem noe.

Gjeldsforhandlinger ble dermed valgt som løsning for å prøve å sikre at kreditorene får en del samtidig som man unngår en konkurs.

Venter tap

Gjeldsforhandlingene det nå er bedt om vil kun omfatte de eksterne kreditorene til verft-selskapet Havyard Ship Technology (HST). I tillegg har HST er del interne kreditorer i konsernet, opplyser Sævik.

– Utfallet av forhandlingene er usikkert, fordi man er avhengig av å finne en løsning som de eksterne kreditorene aksepterer, sier Sævik.

Selskapet opplyser at de venter at gjeldsforhandlingene vil føre til tap både for morselskapet Havyard Group og søsterselskap i konsernet. De arbeider nå med å kartlegge hvilke virkninger forhandlingene vil få.

– Alternativet til å finne en løsning er en konkurs, sier Sævik om forhandlingene.

Prosjekter som er under arbeid i selskapet New Havyard Ship Technology, som er et heleid datterselskap av Havyard Ship Technology, ventes ikke å påvirkes av forhandlingene.

Tapte egenkapitalen

Verftet har tapt penger på flere prosjekter. Både byggingen av brønnbåten Ronja Storm til Sølvtrans, og byggingen av en fiskebåt til et fransk rederlag gikk i minus.

Da selskapet konstaterte at egenkapitalen var tapt, var det byggingen av fem ferger for Fjord1 de konstaterte tap på.

I desember fikk Havyard-verftet en ny sjef. Gunnar Larsen ble administrerende direktør, etter at Geir Johan Bakke gikk av med umiddelbar virkning.