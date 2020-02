«Wilson Rye». Foto: Wilson

Wilson med nytt rekordresultat

Bergensrederiet oppnådde rekordhøy omsetning i 2019.

Publisert Published on 19.02.2020 09:00

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem onsdag.

Konsernet, som driver befraktning gjennom mindre tørrlastskip, oppnådde den høyeste omsetningen i selskapets historie i 2019.

Brutto driftsinntekter endte på 276,7 millioner euro, noe som er en liten økning fra 274 millioner euro i 2018, som også var et rekordår for selskapet.

Samtidig har driftskostnadene sunket fra 102 millioner euro i 2018 til 96 millioner euro i 2019.

Rekordstor flåte

Resultatet sank imidlertid noe i fjor, og endte på 19 millioner euro, ned fra 20,7 millioner euro året før.

Rederiet har aldri før eid flere skip. For øyeblikket opererer Wilson 112 skip, hvor 90 er eiermessig kontrollert.

Tørrlastrederiet har også inngått avtale om kjøp av fire skip som overtas innen utgangen av februar 2020, skriver selskapet i meldingen.

Frykter Brexit og Corona-virus

Selskapet mener usikkerheten rundt effektene av Brexit, Corona-viruset og generell lav industriproduksjon i Europa kan medføre lavere etterspørsel etter industriprodukter det neste året.

Samtidig ser bergensrederiet et høyere ratenivå for kontraktsfornyelser i 2020 enn for 2019, og mener grunnlaget for å bedre driftsresultatet i 2020 er tilstede.

Styret foreslår et utbytte for 2019 på 0,60 kroner pr. aksje.