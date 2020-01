Servicebåten skal være leveringsklar i februar neste år. Illustrasjon: Møre Maritime

Sletta verft sikrer seg ny kontrakt

Skal bygge servicebåt for Frøy Akvaressurs.

Publisert Published on 21.01.2020 08:02

Sletta verft i Møre og Romsdal har inngått kontrakt for bygging av en servicebåt for havbruksoperasjoner med Frøy Akvaressurs AS.

Det melder verftet i en pressemelding.

Skipet er designet av Møre Maritime i Kristiansund og skal bygges i stål. Fartøyet blir 19,9 meter langt og 10,6 meter bredt og skal etter planen leveres i februar 2021.

Ifølge verftet skal servicebåten ha en grønn profil, noe som innebærer en hybridløsning bestående av diesel og batteri.

Verdien av kontrakten er ikke oppgitt.

Sletta verft skriver videre at fartøyet er spesielt utviklet for avansert og tungt servicearbeid i forbindelse med havbruksoperasjoner.