Subsea 7 og OneSubsea får kontrakt til minst syv milliarder av Equinor

Equinor deler ut milliardkontrakter til Bacalhau-feltet i Brasil.

Publisert Published on 30.01.2020 09:14

I en pressemelding melder Subsea 7 at de, sammen med Schlumberger-selskapet OneSubsea gjennom alliansen Subsea Integration Alliance (Sia) har fått en kontrakt på minst 750 millioner dollar, eller 6,9 milliarder kroner.

Kontrakten er en SURF-kontrakt (Havbunnsutstyr, kontrollkabel, stigerør og brønnstrømsrør) til Bacalhau-feltet i Brasil, som Equinor er operatør på. Feltet eies også av Exxon (40 prosent) og Petrogal Brasil (20 prosent) og Equinor (40 prosent).

– Funn i verdensklasse

Feltet omfatter 19 brønner, og ligger 185 kilometer fra kysten av Sao Paolo.

– Bacalhau er et funn i verdensklasse i det brasilianske pre-saltområdet Santos. Brasil er et kjerneområde for Equinor, og selskapet har ambisjoner om å produsere 300 000 til 500 000 fat per dag i Brasil innen 2030. Bacalhau vil være et viktig bidrag for å nå dette målet, sier Margareth Øvrum, Equinors konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil.

Equinor har vært i Brasil i to tiår og har i dag en estimert produksjon på 100.000 oljeekvivalenter og mer enn 400 ansatte.

Kontrakten skal ha to faser, hvor første fase innebærer Forprosjekteringsfasen inkludert nødvendige forhåndsinvesteringer, og andre fase, hvor Subsea 7 og OneSubsea har en opsjon på, som er produksjon på feltet.

Største produksjonsskip i Brasil

I tillegg har Equinor gitt en kontrakt til Modec for et flytende flytende produksjons- og lagerskip (FPSO). Produksjonsskipet har en lagringskapasitet på to millioner fat og vil være den største FPSO-en som noensinne er levert til Brasil, opplyser Modec i en melding. Produksjonskapasiteten er på 220 000 fat på FPSO-en.

– Vi har tildelt disse kontraktene til selskaper med godt omdømme og lang erfaring i Brasil, og vi ser nå fram til det videre samarbeidet med Sia og Modec for å sikre en tidsmessig god gjennomføring av prosjektet, sier Anders Opedal, Equinors konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, i en pressemelding.

Fikk mulig milliardkontrakt i Mexicogulfen

Rett før jul ble det kjent at Subsea 7 fikk en såkalt «Sizeable contract» av Chevron i Mexicogulfen. Slike kontrakter er vanligvis på mellom 50 og 150 millioner dollar.

Det er fartøyet Seven Vega (som avbildet) som skal utføre oppdraget på St. Malo-feltet. Oppdraget der innebærer installeringen av et flerfase-pumpesystem, samt bidra i prosjektledelsen.

I starten av året ble det også kjent at Jean Cahuzac gikk av som administrerende direktør, og ble erstattet av John Evans.

