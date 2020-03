Peter Vermeij gikk om bord i hurtigruteskipet MS Lofoten i Bergen onsdag. Han gledet seg til å gå i land i Ålesund, men han og de rundt 150 andre passasjerene måtte være om bord. Foto: Arnfinn Mauren More

Reisende på Hurtigruten nektes å gå i havn. Bare 100 prosent friske slippes om bord.

Hit, men ikke lenger. Passasjerene som kom med Hurtigruten til Ålesund torsdag, fikk ikke engang sette foten på kaien. Slik kan det bli i flere havner de neste ukene.

Arnfinn Mauren / Aftenposten

– Det var litt dumt å bli nektet å gå i land, men jeg har forståelse for situasjonen. Jeg vil heller være på dette skipet enn å sitte i karantene et eller annet sted på land, sier Peter Vermeij fra Nederland.

Onsdag gikk han om bord i ærverdige MS Lofoten, Hurtigrutens eldste skip, i Bergen. Han hadde sett frem til å besøke Ålesund, men byen har nedlagt forbud for cruisepassasjerer å gå i land. Lignende forbud er også innført i Bergen og Stavanger.

– Dette gjør vi som ett av mange tiltak for både å begrense trengsel i byen, for å redusere mulighet for koronasmitte og for at gjester som kommer ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk hos oss, uttalte kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Cruiseskipet Aidaaura var ventet til Bergen torsdag, men etter å ha fått beskjed om at passasjerene ikke kunne få gå i land skal skipet ha droppet anløpet og satt kursen mot Hamburg. Da skipet startet norgescruiset med et anløp i Haugesund, ble det holdt igjen i ett døgn etter mistanke om koronasmitte hos to passasjerer. Tester viste imidlertid ingen smitte. Foto: Marit Hommedal More

Men langt fra alle passasjerene tok forbudet på samme måte som nederlenderen. Medpassasjer Werner Müller fra Tyskland hadde problemer med å skjule sin frustrasjon.

– Jeg hadde virkelig sett frem til å besøke Ålesund, og hadde også avtalt å spise lunsj der med en bekjent. Hvis det blir slik i de fleste havnene nordover, er det liten vits i å dra på et slikt cruise. Det å gå i land er jo en stor del av turen, mener han.

Rederier stopper all virksomhet

Koronaviruset har skapt bråstopp i cruisenæringen. Det bestilles ikke turer, og mange avbestiller. Planlagte cruise blir kansellert, og skip kan være nødt til å gå i opplag.

– Situasjonen for cruisenæringen er svært alvorlig. Dette kan oppskaleres til å bli en stor utfordring, sier Tor Christian Sletner, som leder den europeiske avdelingen i det internasjonale cruiserederiforbundet (CLIA).

Nordmannen Tor Christian Sletner leder den europeiske avdelingen i det internasjonale cruiserederiforbundet (CLIA). Foto: CLIA More

Flere rederier har allerede tatt drastiske skritt. Princess Cruises, eid av amerikanske Carnival, har innstilt alle sine reiser i to måneder. – I respons til de uforutsigbare omstendighetene som utvikler seg etter spredningen av covid-19-viruset, og for å være føre var, har Princess Cruises kunngjort en frivillig innstilling av drift for alle de 18 cruiseskipene i to måneder, opplyste selskapet torsdag.

Viking Cruises, eid av nordmannen Torstein Hagen, har gjort det samme. Rederiet stopper all aktivitet frem til 1. mai.

– Å drifte et reiseselskap i dag fører med seg for høy risiko for sykdomskarantene, og dermed ødelegge opplevelsen for våre gjester, sier Hagen i en video som rederiet har publisert.

Cruisebåtreder Torstein hagen stopper virksomheten frem til 1. mai. Foto: Ørjan Ellingvåg / NTB Scanpix More

Lar seg ikke overbevise av tiltakene

Næringen selv mener at den nå gjør det den kan for å redusere risikoen ved å dra på cruise. Tidligere denne uken påla cruiserederiforbundet alle sine medlemmer å innføre strenge tiltak for å holde koronaviruset unna:

Nekte ombordstigning for alle som har reist fra eller vært innom flyplasser i Sør-Korea, Iran, Kina, Hongkong og Italia.

Gjennomføre screening av alle personer som har reist fra aller besøkt land som er klassifisert som risikogrupper av Centers for Disease Control and Prevention i USA.

Gjennomføre temperaturscreening ved første ombordstigning for alle som går om bord i skipene.

Nekte ombordstigning til alle personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med personer smittet av korona eller kan ha vært eksponert for viruset.

Tiltakene oppdateres daglig ettersom situasjonen utvikler seg. Men dette beroliger ikke potensielle passasjerer. Ifølge Sletner er situasjonen for cruisenæringen lik den vi ser i luftfarten. Trenden er avbestillinger, ikke bestillinger.

Cruisenæringen har allerede opplevd hvor dramatisk et koronautbrudd kan være om bord på et skip. Siden 7. februar har Diamond Princess vært i karantene i Yokohama i Japan. Nærmere 700 passasjerer er blitt smittet om bord, og det har vært syv dødsfall blant passasjerene. Den siste passasjerene fikk forlate skipet 2. mars. Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters More

Situasjonen endrer seg fra minutt til minutt

Hurtigruten besøker 34 havner langs kysten. Foreløpig er det uklart hvor mange av disse som har eller akter å innføre samme restriksjoner som Ålesund.

– Vi er i dialog med havnene, og vi sitter ikke med oversikt over dette. Alle slike detaljer vil utvikle seg fra minutt til minutt, opplyser kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Rundt 15 havner i Norge har mer enn 50 cruiseanløp i året – i tillegg til Hurtigrutens daglige anløp – og et forbud mot å slippe passasjerene på land vil få store konsekvenser for alt fra butikker og restauranter til guider og busselskaper. Årets sesong skulle sette nye rekorder. Tilsammen har cruiserederiene meldt inn over 2660 anløp i år.

– På denne tiden av året får ikke det som skjer så store konsekvenser. Krisen kommer til sommeren. Det er 2000 norske bedrifter på land som mer eller mindre er avhengig av cruisenæringen, forteller daglig leder Arthur Kordt i European Cruise Service – som selv har sendt ut permitteringsvarsel til sine rundt 50 ansatte.

Det er ikke bare passasjerene som ikke får gå i land. Heller ikke besøkende får anledning til å gå om bord i hurtigruteskipene. Foto: Arnfinn Mauren More

Hurtigruten mener situasjonen er oversiktlig

Til tross for konsekvensene for reiselivsbransjen og passasjerene, beskriver Hurtigruten den nasjonale helsedugnaden mot koronaviruset som kritisk viktig.

– Hurtigruten innførte allerede for flere uker siden en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Vi har blant annet nektet alle personer fra hardt rammede områder å reise med oss. Over de siste ukene har vi styrket håndteringen vår fra time til time, opplyser Ege.

Med små skip som tar færre enn 500 passasjerer, mener Hurtigruten at situasjonen er oversiktlig og håndterbar. Men der ligger det også en pedagogisk utfordring, spesielt overfor de få passasjerene om bord i over 50 år gamle MS Lofoten.

– Jeg kunne satt meg i bilen i Tyskland og kjørt opp til Ålesund. Nå kommer jeg i båt med rundt 150 andre, men får ikke gå i land, sukker tyskeren Werner Mûller over kaikanten.