Havila har sikret restrukturering

Rente- og avdragsbetaling skal begrenses til fartøyenes inntjening.

Publisert Published on 07.04.2020 13:04

Det kriserammede offshorerederiet Havila Shipping melder tirsdag ettermiddag at de har kommet frem til en enighet med sine långivere om en restrukturering i selskapet.

Restruktureringen betinges likevel av godkjennelse i formelle organer. De kaller nå inn til obligasjonseiermøter og ekstraordinær generalforsamling.

Aksjen fyker opp 90 prosent på nyheten opp to kroner til 4,3 kroner.

Som en del av avtalen skal hovedaksjonæren, Sævik-familien, stille 100 millioner kroner til disposisjon som et konvertibelt likviditetslån.

Restruktureringsløsnignen er som følger:

Selskapet deler opp gjelden i to transjer: En rentebærende og en ikke-rentebærende. Den rentebærende gjelden utgjør 3,2 milliarder kroner av selskapets 4,2 milliarder kroner totalt i gjeld. Den rentebærende transje for hvert fartøy er beregnet med utgangspunkt i kalkulert inntjening for hvert av skipene, skriver Havila.

Rente- og avdragsbetaling av gjeld for hvert skip skal begrenses til den rentebærende transje, altså hva man tror at skipene faktisk kan betjene. All gjeld som ikke forventes å bli betjent av båtene, vil skyves over til ikke-rentebærende gjeld.

Den ikke-rentebærende gjelden vil kunne bli konvertert til aksjer for gjeldshaverne, og innebærer at gjeldshaverne kan ende opp med 47 prosent av aksjene i selskapet. Hovedaksjonæren, Havila Holding, vil også få muligheten til å opprettholde sin posisjon. Dagens aksjonærer kan dermed vannes kraftig ut, men dette vil begrenses av gjeldshavernes konvertering av gjeld.

Ettersom omtrent en milliard kroner av gjelden gjøres til ikke-rentebærende gjeld, vil dette tilsvare en reduksjon i rentebærende gjeld på 65 millioner kroner hvert kvartal for rederiet.

Dersom et fartøy har inntjening over de påløpte rentekostnadene i løpet av et kvartal, vil dette bli brukt til å betale avdrag i henhold til en 12 års nedbetalingsplan.

Avtalen inngått vil gjelde i fem år, fra 2. januar 2020 til 31. desember 2024. Et av kravene som stilles til Havila i avtaleperioden er at selskapet 50 millioner kroner i likviditetsbeholdning.

