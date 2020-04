Illustrasjonsbilde: PGS-titan Foto: Harald M. Valderhaug More

PGS legger to skip i kaldt opplag

Seismikkselskapet PGS legger to skip i kaldt opplag og har kansellert mannskapsskifter.

Publisert Published on 03.04.2020 08:12

Den doble krisen av koronaviruset og oljeprisfallet treffer seismikkselskapene kraftig. Flere melder om kontraktsbrudd og EMGS har sagt opp nesten alle ansatte.

Fredag morgen melder det børsnoterte seismikkselskapet PGS at de gjør kostnadsreduserende tiltak for å komme best mulig gjennom krisen. Som følge av dette vil to av selskapets åtte seismikkskip gå i kaldt opplag. De vil først fullføre pågående oppdrag.

Flere justeringer på kapasitet vil bli vurdert løpende, skriver selskapet i børsmeldingen.

Ingen kontrakter er blitt kansellert, men forhandlinger om kontrakter har blitt utsatt og ført til forsinkelser i prosjekter.

Hele den maritime verden sliter med mannskapsskifter, og PGS vil nå kjøre doble seilingsperioder for mannskapet.

Tidligere i år hentet PGS 850 millioner kroner i en emisjon og skaffet finansiering for totalt 7,1 milliarder kroner.

Les også: Koronarestriksjoner kveler verdens skipsfart – mannskap kommer ikke hjem