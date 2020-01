«Viking Energy» Foto: Marianne Borchgrevink-Brækhus.

Eidesvik skal ha verdens første utslippsfrie offshorefartøy

Torsdag morgen meldte en gruppe partnere store nye planer om bruk av ammoniakk i brenselceller for å bane vei nullutslipps-fartøyer. «Viking Energy» blir den første.

Publisert Published on 23.01.2020 10:00

Fartøyet «Viking Energy» skal være med på et fullskala-forskningsprosjekt hvor de skal bruke brenselceller med ammoniakk for å ha null utslipp. Det vil gjøre at det blir verdens første offshorefartøy uten utslipp.

– Vi skal toppe hele skiten, sier Vermund Gjelland, teknisk direktør i Eidesvik til Sysla.

I 2024 skal brenselcellen med ammoniakk installeres på «Viking Energy».

230 millioner kroner

Allerede har Eidesvik fem fartøy som går på flytende gass, LNG. I tillegg har de fem fartøy med batteripakker og skal få to til det neste halvåret.

Av flåten på 15 skip skal halvparten være hybride innen to måneder.

– Eidesvik ville aldri ha vært der vi er hvis ikke Equinor hadde vist oss den tilliten de nå har fått, sier Jan Fredrik Meling fra Eidesvik under pressekonferansen ombord «Viking Energy».

«Viking Energy» fikk tidligere denne uken en femårskontrakt med Equinor.

– Dette er en veldig spennende dag for oss, sier Cecilie Rønning fra Equinor.

Det presenterte de tre samarbeidspartene Equinor, NCE Maritime Cleantech og Eidesvik Offshore ombord i Eidesvik-fartøyet «Viking Energy» ved Bryggen i Bergen. Til stede på presentasjonen var også miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Prosjektets prislapp vil bli på 230 millioner kroner, blir det opplyst på pressekonferansen. Prosjektet mottar støtte fra 100 millioner kroner fra EU-programmet Horizon 2020.

Blir første skip på ammoniakk

Rønning forteller at «Viking Energy» blir verdens første fartøy som drives på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser.

Dette realiseres imidlertid kun hvis ammoniakken produseres ved hjelp av fornybare energikilder, og det skal Yara sørge for, ifølge pressemeldingen til Prototech.

Med det nye energisystemet kan skipet seile på rent drivstoff opp til 3000 timer hvert år.

DNV GL anslo i en rapport nylig de ga ut nylig at ammoniakk kan stå for 25 prosent av drivstoffet til sjøs i 2050.

Det er særlig kostnadene ved de ulike drivstoffene og prisen på motor og fremdriftssystem som gjør at ammoniakk kommer bra ut i DNV GLs prognose, skriver Energi og Klima.

Ammoniakk, som består av nitrogen og hydrogen (NH3), har høyere energitetthet enn mange andre alternative drivstoff. Det er også allerede en betydelig produksjon og infrastruktur for transport av ammoniakk på plass, siden ammoniakk brukes i gjødsel og dermed fraktes i dag som vare på skip i stort omfang, skriver de.

Skal bruke romteknologi

Prototech skal levere brenselcelle-teknologien, og Wärtsilä skal installere systemet på skipet.

– Prototech skal levere et innovativt energisystem og høytemperatur brenselcelle. Prototec har lang erfaring og har jobbet med disse løsningene i fra romfart tilknyttet ESA de siste 25 årene. Denne erfaringen kommer godt med. Vi tar med teknologien fra romfart til sjøfart, sier daglig leder i Prototech, Bernt Skeie.

Brenselsceller gjør kjemisk energi om til elektrisitet uten utslipp.

Tradisjonelle brenselsceller bruker hydrogen, men forskere har den siste tiden sett på hvordan en kan benytte seg av ammoniakk isteden, ifølge phys.org.

De viser også til at ammoniakk er den fornybare energikilden som har lavest kostnad per enhet, sammenlignet med bensin og diesel.

Det var mange personer ombord «Viking Energy» torsdag morgen. Foto: Marianne Borchgrevink-Brækhus.

Skal kutte utslipp med 40 prosent på ti år

Klima og miljøminister, Ola Elvestuen, var tydelig stolt av fremleggingen torsdag.

– Gratulerer til oss alle. Dette er en global nyhet som vil og kan få global betydning, sier Elvestuen.

Planen om bruk av ammoniakk til fremdrift i skip er en stor plan, og i tråd med regjeringens mål, sier ministeren.

– Norge leder virkelig an når det gjelder å kutte utslipp innen skipsfart. Regjeringen har satt mål om å kutte utslipp med 40 prosent innen 2030 fra skipsfart og fiskeri, sier Elvestuen.

– At vi ligger i front på batteriteknologi er viktig, men når man skal seile langt trenger man andre løsninger, fortsetter han.

En del av Equinors grønne planer

Nyheten kommer også to uker etter Equinor kunngjorde at norsk sokkel skal bli utslippsfri innen 2050. Innen 2030 skal oljegiganten kutte utslippene med 40 prosent, målt mot 2005.

Kuttene skal blant annet komme gjennom økt elektrifisering, inkludert grønnere skipsfart.

Les også: Equinor skal satse hardt på elektrifisering