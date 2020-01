Polar Piltun (bilde) har sammen med Polar Baikal sikret jobb i ett år til. Foto: GC Rieber Shipping.

GC Rieber-crewbåter får oppdrag i Russland

Ny kontrakt til GC Rieber-crewbåtene Polar Baikal og Polar Piltun.

GC Rieber Shipping har gjennom sitt 50/50 joint venture med Prisco inngått en ny ettårig kontrakt med Sakhalin Energy Investment Company (SEIC), med mulighet for forlengelse i ett år.

Det skriver selskapet i en melding fredag.

Seiler under russisk flagg

Avtalen gjelder for crewbåtene Polar Baikal og Polar Piltun, og operasjonen under den nye kontrakten vil begynne i juni 2020.

Crewbåtene skal jobbe i Okhotskhavet i Russland under russisk flagg.

I 2009 ble begge fartøyene bygd om til spesialbygde mannskapsbåter for å betjene Sakhalin Energy-riggene i seks år, og ble forlenget i fem år i 2015. Skipene har kapasitet til 70 passasjerer hver.

Mulighet for forlengelse

Nå skal arbeidet fortsette i et år til, med en opsjon til å forlenge avtalen ut 2021. Bergensrederiet opererer crewbåtene ut fra sitt kontor i den russiske byen Juzjno-Sakhalinsk.

Crewbåtene ble levert fra Fjellstrand verft i henholdsvis 2000 og 1998.

