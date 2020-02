F.v: Per Sævik, Fjord1-fergen «Møkstrafjord», Frederik W. Mohn. Fotomontasje: Bendik Støren

Onsdag: Dette er krangelen om Fjord 1

Tirsdag kjøpte Frederik Mohn seg opp i fergeselskapet, etter å ha trukket seg fra styret i protest.

Publisert Published on 11.02.2020 15:17

Sunnmørsrederen Per Sævik og bergensmilliardær Frederik Wilhelm Mohn står mot hverandre i kampen om fergeselskapet Fjord1.

Hva er det egentlig som har skjedd? Her får du en forklaring i fem punkter:

1. Per Sævik tok kontroll over Fjord1

Kampen om fergeselskapet startet i desember 2019. Da gikk Per Sævik og hans selskap Havila sammen med det amerikanske fondet Vision Ridge og la inn bud på et stort antall aksjer i Fjord 1. Sævik var fra før majoritetseier med 51,5 prosent av aksjene i Fjord1.

Etter kjøpet, som ble finansiert med midler fra det amerikanske fondet, endte Sævik og fondet med å kontrollere over 70 prosent av selskapet.

Dermed vil Sævik kunne få gjennom flere saker i selskapet.

– Med to tredjedelers flertall så har du visse rettigheter til å gjennomføre ting, sa Sævik til Sysla etter kjøpet.

Per Sævik tar kontroll over Fjord1 og lanserer samtidig muligheten for å slå selskapet sammen med sitt eget Havila Kystruten. Foto:Elias Dahlen

2. Lanserte mulig sammenslåing

Samme dag som Sævik kjøper seg opp i Fjord1, presenterer han muligheten for å slå sammen Fjord1 med sitt eget selskap, Havila Kystruten.

Havila Kystruten skal ta over deler av rutene til Hurtigruten 1. januar 2021, men har møtt på problemer med å få bygget skip i tide.

Den mulige sammenslåingen skaper reaksjoner, blant annet fordi de andre aksjonærene ikke har blitt informert om planene på forhånd.

– Problemet er intensjonen med å slå sammen et velfungerende børsnotert selskap med et privat selskap som har hatt masse problemer, uttalte Philipe Sissner i Sissner Corporate Bond, som eide deler av gjelden i selskapet, til Dagens Næringsliv.

Per Sævik understreker på sin side at det slett ikke er gitt at det vil bli en sammenslåing.

Havila Kystrutens fikk problemer da verftet som bygget to av selskapets nye skip gikk konkurs. Havila Kystruten skal ta over deler av rutene til Hurtigruten, og risikerer dagbøter dersom de ikke kan betjene ruten ved oppstart. Illustrasjon: Havila Kystruten

3. Mohn trekker seg fra styret

11. desember kommer reaksjonen fra Frederik Mohn. Han trekker seg fra styret i Fjord1 med umiddelbar virkning.

Mohn er ordknapp og vil fortsatt ikke si noe om sitt forhold til Sævik. I en kort kommentar til DN uttaler han at han ikke ønsker å selge sine aksjer.

På spørsmål om styreavgangen har sammenheng med at Sævik tok kontroll, og ikke informerte sine medaksjonærer, sier Mohn kort:

– Alle aksjonærer må likebehandles.

Like etter trekker også Brita Eilertsen seg fra styret i Fjord1.

4. Mohn reagerer på nytt styremedlem

Etter jul fortsetter dramaet i fergeselskapet. Da blir Mohn og Eilertsen erstattet i styret. Inn kommer blant annet amerikaneren Reuben Munger, som er administrerende parter i fondet som finansierte Sævik sitt oppkjøp i desember.

Frederik Mohn reagerer på valget av Munger, og mener han ikke er en uavhengig part.

Leder av valgkomiteen i Fjord1, Anders Talleraas, er ikke enig, og mener de nye styremedlemmene er uavhengige.

Frederik Mohn . Foto: Tor Høvik

5. Mohn slår tilbake

Selv om Mohn har trukket seg fra styret, kjøper han seg likevel opp i Fjord1 i januar, fra 7,75 til over 10 prosent.

To uker senere, 11. februar, tar Mohn et nytt jafs av fergeselskapet, og kjøper aksjer for 360 millioner kroner. Prisen per aksje er 45 kroner, de samme han tidligere avslo å selge til Sævik for. Nå eier Mohn 18,46 prosent av Fjord1. Markedet reagerer positivt på nyheten om Mohns kjøp, og Fjord1-aksjen steg umiddelbart 10 prosent.

Styreleder Vegard Sævik i Fjord1 sier til Sysla at de ikke har vært i kontakt med Frederik Mohn siden han gikk ut av styret, men at de håper å kunne ha en relasjon fremover.