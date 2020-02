En båt fra den iranske Revolusjonsgarden foran skipet Stena Impero, som ble oppbrakt fredag i forrige uke. Foto: Hasan Shirvani / Mizan News Agency / AP / NTB scanpix

– Norge har et ansvar for å sikre fri skipsfart

Knut Arild Hareide (KrF) synes det britiske initiativet til en koalisjon i Persiabukta er positivt. Han mener Norge har et ansvar for å sikre skipsfarten.

NTB

Publisert Published on 24.07.2019 10:24

Tidligere har Hareide uttrykt seg kritisk til en amerikansk koalisjon, men er annerledes stilt til en britisk koalisjon, skriver Klassekampen.

– Jeg vil ikke forskuttere noe, men jeg synes det er veldig positivt at Storbritannia tar det initiativet, sier Hareide, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Kan eskalere konflikten

Han har ment at en amerikanskledet koalisjon vil oppfattes som en fiendtlig handling og kan eskalere konflikten. Bakgrunnen er at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran.

– Derfor er vi mer positive til initiativet fra Storbritannia. Det er ingen tvil om at en amerikanskledet koalisjon med militæreskorte vil oppleves annerledes av Iran enn en europeisk, sier Hareide.

Han mener Norge har et ansvar for å sikre fri skipsfart.

– Vi er en sjøfartsnasjon med større ansvar for den type beredskap enn andre nasjoner, sier den tidligere KrF-lederen.

Knut Arild Hareide, her under KrFs landsmøte i april, er betydelig mer positiv til det britiske initiativet enn det amerikanske. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nei fra flere

SV og Rødt har gått imot det amerikanske initiativet og er også negative til det britiske.

– Vårt utgangspunkt er det samme for et hvilket som helst initiativ. Vi vil ikke bidra militært uten et sikkerhetsrådsmandat. Det bør være premisset for enhver diskusjon i Norge, sier SV-representant Petter Eide til Klassekampen.

Også MDG er negative.

Norge vurderer det britiske forslaget om å delta i en europeiskledet operasjon, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er blitt orientert om de planene.

– Forsvarsministeren ble i går ettermiddag, som en av flere europeiske forsvarsministre, kontaktet av sin britiske kollega og orientert om de fransk-britiske planene for å øke sikkerheten for skipsfarten i Persiabukta, sa statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet til NTB tirsdag.

Tatt i arrest

Britene har varslet at Norge vil få mer informasjon om planene.

Initiativet kommer etter at styrker fra den iranske Revolusjonsgarden sist fredag oppbrakte to tankskip i Hormuzstredet. Det ene, den Liberia-registrerte supertankeren Mesdar, fikk seile videre etter kort tid. Det andre, det svenskeide, britiskregistrerte tankskipet Stena Impero, ble tatt i arrest og brakt til havn i Bandar Abbas i Iran.

Iranske tjenestemenn oppga først at en angivelig kollisjon med en fiskebåt var årsaken til at Stena-skipet ble oppbrakt. Representanter for det iranske Vokterrådet uttalte imidlertid lørdag at aksjonen var et svar på britenes oppbringing av den iranske supertankeren Grace 1 ved Gibraltar 4. juli.