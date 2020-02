Rosenberg verft. Foto: Jarle Aasland

Sterkest vekst i stillinger i maritim næring

Etter offshorerederienes knallharde nedtur er maritim næring på vei inn i tryggere farvann. Nå skriker rederiene etter frisk arbeidskraft. – Sysselsettingen er på ny i vekst, sier daglig leder i Maritimt Forum til Sysla.

Publisert Published on 18.02.2020 07:07

For kun få år siden førte oljekrisen til skip i opplag, permitteringer og oppsigelser for de norske selskapene innen den maritime næringen.

I 2015 manglet det 500 opplæringsplasser til sjøs for ungdom som ønsket å satse på en maritim karriere. Et år senere førte lavere aktivitet i bransjen til et omsetningsras på 20 prosent.

Nå ser det omsider bedre ut for rederiene.

Kontrakter signeres, offshorerederere ansetter og skip tas ut av opplag.

Det lokker arbeidsmarkedet tilbake til maritime jobber. I fjor var det ingen bransjer som vokste mer enn maritim og offshore blant stillingsutlysningene på Finn, ifølge tall fra rubrikknettstedet.

– Sysselsettingen er på ny i vekst

Stillingsutlysningene for maritim næring steg mest, med en vekst på 51 prosent i 2019, ifølge Finns årlige jobbrapport.

Det gleder Ivan Engan, som er daglig leder i interesseorganisasjonen Maritimt Forum.

– De hyggelige Finn-tallene gir gjenklang i det vi ser i den maritime klyngens verdiskapingstall, sier han til Sysla.

I 2019 steg verdiskapingen i den norske maritime næringen med omkring syv prosent, mot null prosent vekst året før. Estimatet for 2020 er en vekst på nye syv prosent.

– Sysselsettingen er på ny i vekst i en næring som ble hardt rammet av oljeprisfallet i 2014. Vi trenger de klokeste hodene og flinkeste hendene til å videreutvikle en næring i vekst. Ikke minst som følge av det grønne skiftet og digitaliseringen som nå kommer for fullt, sier Engan.

Det var rekordsysselsetting i bransjen med 110.000 ansatte i 2014, før oljekrisen slo til og bunnen ble nådd i 2017 med 80.000 ansatte.

– I dag har næringen 86.000 ansatte, og vi estimerer at sysselsettingen når rundt 90.000 ansatte i 2021.

Videre oppfordrer Engan unge til å vurdere jobb i bransjen.

– Det blir behov for flere lærlinger fremover. Det er positivt i og for seg, men vi trenger også flere til å søke til maritime utdanninger, sier han.

Fortsatt råvaredrevet økonomi

På andre plass finner man stillingsutlysninger innen kraft og energi, som hadde 33 prosent flere stillinger på Finn i 2019 mot året før.

Like bak følger jobber innen olje og gass, som steg med 25 prosent.

– Tallene fra 2019 viser at vi fortsatt har en råvaredrevet økonomi, der store bransjer som olje, gass, verftsindustri og sjømat fortsetter å vokse, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker for Finn jobb, til Sysla.

Så langt i 2020 har det vært flere tegn til bedring i norsk maritim næring.

I begynnelsen av januar kunne Sysla melde at Solstad Offshore vil ansette 50 norske sjømenn og ta skip ut av opplag.

Og i forrige uke ble det kjent at Kleven landet en nybyggingskontrakt på et supplyskip.

Maritim næring er altså på vei inn i tryggere farvann, og rederiene etterspør ny kompetanse og fagfolk med erfaring.

Men søkertallene til fagskolene har gått ned, og i år regner næringen med å mangle om lag 100 lærlinger, ifølge Maritimt opplæringskontor.

Hør mer om arbeidssituasjonen i næringen i Sysla-podkasten Det vi lever av:

