Endúr får kontrakt på Kongeskipet «Norge» verdt 50 millioner

Endúr Maritime skal vedlikeholde Kongeskipet «Norge» under en kontrakt verdt 50 millioner.

Sjøforsvaret har tildelt Endúr Maritime en fireårig rammeavtale på vedlikeholdstjenester til Kongeskipet «Norge» til en verdi av omkring 50 millioner kroner, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Kongeskipet «Norge» eies av Hans Majestet Kongen, og drives av Sjøforsvaret.

Kontrakten ble vunnet gjennom en åpen anbudskonkurranse, og inkluderer klassing, reparasjoner, vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av fartøyet.

– Denne kontraktstildelingen bekrefter Endúr Maritime sin kompetanse på vedlikehold av komplekse og historiske fartøyer med store krav til faglig kvalitet, sier daglig leder i selskapet, Jonny Arefjord, i meldingen.

Ett av to gjenværende kongeskip i verden

Han viser til at selskapet i flere år har hatt en lignende avtale knyttet til vedlikehold og oppgraderinger av seilskipet Statsraad Lemkuhl. Også seilskuten Sørlandet har vært på kundelisten til Endúr Maritime i løpet av de siste årene.

– Slike langsiktige rammeavtaler som denne med Kongeskipet «Norge» er viktig for at vi her i landet opprettholder en viktig kompetanse og kapasitet på tradisjonelle, maritime vedlikeholds- og håndverktjenester, sier Arefjord.

Kongeskipet «Norge» er ett av verdens to gjenværende kongeskip, etter at det britiske kongeskipet Britannia ble tatt ut av drift i 1997. Det andre er danske Dannebrog.

Kongeskipet «Norge» ble gitt som folkegave til Kong Haakon i 1948.

Avtalens oppstart vil være umiddelbart etter at en karensperiode løper ut 28. februar.

Endúr slo selskap konkurs

Endúr Maritime er et heleid datterselskap av konsernet Endúr ASA, som i høsten 2018 ble til etter en sammenslåing mellom Bergen Group og oljeserviceselskapet Endúr Fabricom.

Torsdag forrige uke besluttet styret i moderselskapet å begjære Endúr Energy Solutions konkurs, et selskap med rundt 50 ansatte. Selskapet hadde tapt rundt 200 millioner kroner mellom 2014 og 2018.

Da det ble fusjonert inn i konsernet Bergen Group, var optimismen høy. Ett år senere og nye 20 millioner i tap begjærer oljeservicebedriften konkurs. Endúr mener nå at ordrereserven var overdrevet. Toppsjefen vil gå selskapsledelsen i sømmene, skriver DN.

– Det er grunn til å gå dypere inn i dette og ta en skikkelig vurdering av hva som har skjedd på så kort tid, sa Endúr-sjef Hans Petter Eikeland til Dagens Næringsliv mandag.

Oljeserviceselskapet har slitt siden oljekrisen, men konsernet, og spesielt det maritime segmentet Endúr Maritime, har levert gode resultater.

