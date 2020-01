«Bow Fortune». Arkivfoto: Odfjell

– Odfjell-skip forsøkte å få kontakt med fiskebåten før kollisjonen

Søket etter de to savnede skal være avsluttet.

Publisert Published on 21.01.2020 13:34

Én person omkom og to er fortsatt savnet etter at «Bow Fortune» kolliderte med en fiskebåt i Texas for en uke siden.

Ifølge ulykkesrapporten Odfjell har sendt Sjøfartsdirektoratet, så bromannskapet fiskebåten på radaren før sammenstøtet.

Losen skal ha forsøkt å kalle opp fartøyet på VHF og gitt fløytesignal uten respons, før tankskipet endret kurs og sakket av farten.

Avsluttet søk

«Bow Fortune» skal ifølge rapporten ha holdt en fart på 12 knop da sammenstøtet skjedde. Fiskebåten med et mannskap på fire gikk ned kort tid etter.

Én ble funnet i live, mens én omkom etter å ha blitt hentet opp av sjøen. Søket etter de to siste skal være avsluttet.

Tankskipet fikk bare mindre skader, og ingen av mannskapet på 28 ble skadet.

Ulykken er under etterforskning.