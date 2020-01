Arkivfoto: NTB scanpix/REUTERS/Lucy Nicholson

Ny rapport: Utslippene fra skipsfarten må i null innen 2050

Å halvere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050 er ikke tilstrekkelig for å nå målene i Parisavtalen, ifølge en fersk rapport fra Norsk klimastiftelse.

Publisert Published on 30.01.2020 06:59

Både rederier og bransjeforeninger kritiseres for å ha for lave klimaambisjoner i en ny rapport fra Norsk klimastiftelse som tar for seg klimautfordringene tilknyttet skipsfart.

Nullutslipp innen 2050

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har tidligere vedtatt mål om å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart med 50 prosent innen 2050, uavhengig av vekst i handelen.

Dette er likevel ikke nok for å nå målene i Parisavtalen, ifølge den ferske rapporten. For å lykkes må målet være nullutslipp for alle skipstyper innen 2050.

Større skip trenger nye alternativer

I 2015 ble batterifergen «Ampere» satt i drift over Sognefjorden, og innen 2021 anslås det at det vil være minst 65 batteriferger i drift i Norge.

I internasjonal sammenheng ansees Norge å ligge langt fremme når det gjelder elektrifisering av ferger og hurtigbåter, og i sommer vedtok regjeringen at utslippene fra innenriks skipsfart skal halveres innen 2030.

Hvordan rederiene skal klare å nå dette målet, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Episoden kan du høre her:

For større skip som går over lengre distanser som tankskip, offshorefartøy og cruiseskip, er imidlertid ikke helelektrisk drift et alternativ.

Ammoniakk kan være løsningen

I dag går 99,7 prosent av verdens skipsflåte på bunkersolje og diesel. Samtidig står skipsfarten for mellom to og tre prosent av verdens globale CO2-utslipp. Dersom målet om nullutslipp innen tre tiår skal være realistisk, haster det dermed å få på plass nye løsninger.

Både hydrogen og batteri blir benyttet i økende grad, og den siste tiden har også ammoniakk seilt opp som et potensielt alternativ.

I en fersk rapport anslo DNV GL nylig at ammoniakk kan stå for 25 prosent av drivstoffet til sjøs i 2050.

Også Norsk klimastiftelse går langt i å beskrive ammoniakk som en løsning for bransjen, men det forutsetter en rask oppskalering.

Klimastiftelsen viser til to rapporter som blant annet er utarbeidet på oppdrag for World Economic Forum, som peker på ammoniakk som det mest kostnadseffektive karbonfrie drivstoffalternativet.

Nå har også offshorebransjen begynt å utforske disse mulighetene.

Kan benyttes i all skipsfart

Forrige uke presenterte Bømlo-rederiet Eidesvik, sammen med samarbeidspartene fra Equinor, NCE Maritime CleanTech, Prototech og Wärtsila, verdens første offshoreskip som skal gå på ammoniakk.

Dette er løsninger som klimastiftelsen vil se mer av i tiden fremover.

Fakta Tre grunner for å benytte ammoniakk Høy energitetthet: Alle karbonfrie alternativer som batteri, hydrogen og ammoniakk er tyngre eller tar mer plass enn fossile alternativer. Ammoniakk har imidlertid mellom 50-100 prosent høyere energitetthet enn hydrogen, og tar mindre plass å oppbevare. Eksisterende infrastruktur: I dag produseres det ca. 150 millioner tonn ammoniakk årlig i verden. Ammoniakk brukes allerede som råstoff i gjødselproduksjon og andre kjemiske prosesser, og fraktes derfor på skip som vare. Fordi det både produseres og fraktes i stort volum, trenger ikke infrastrukturen på land å bygges opp fra grunnen av. Mer konkurransedyktig strømpris: Prisutviklingen på fornybar strøm (sol- vind- og offshorevind-kraft) er i ferd med å bli billigere, noe som gjør produksjonen av grønn ammoniakk mer konkurransedyktig. Avgifter og kostnader tilknyttet utslipp, såkalt CO2-prising, vil også bidra til å styrke den forbybare energiens konkurransekraft ytterligere, ifølge rapporten. Kilde: Norsk klimastiftelse

De peker særlig på tre grunner til at ammoniakk er velegnet som drivstoff (se faktaboks over), og mener ammoniakk potensielt kan benyttes i all skipsfart.

For at det skal være hensiktsmessig må imidlertid ammoniakken være produsert grønt og karbonfritt, konkluderer rapporten.