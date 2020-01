Hurtigrutens nyeste skip MS Roald Amundsen la forrige uke ut på sin jomfrutur fra Tromsø. Foto: Tor Erik Kvalsvik /Hurtigruten

Hurtigrutens nye skip skal døpes i Antarktis

Blir første skip som skal døpes i polområdet.

Publisert Published on 11.07.2019 13:43

Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip, MS «Roald Amundsen», skal døpes i Antarktis.

Dåpen vil skje i starten av november under skipets ekspedisjonscruise til polområdet, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Dette blir første gang et skip døpes i Antarktis.

– Vi kan ikke tenke oss et bedre og mer passende å døpe et så unikt skip som MS Roald Amundsen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

MS «Roald Amundsen» er verdens første hybriddrevne cruiseskip, og la forrige onsdag ut på sin jomfrutur langs norskekysten.

Lørdag ankommer skipet Bergen.

Fakta MS «Roald Amundsen» Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip

Registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)

Verdens første hybriddrevne cruiseskip

Bygget i 2019 ved Kleven verft

Bruttotonn: 20.889

Lengde: 140 m

Bredde: 23,6 m

Gjester: 530

Lugarer: 265

Mannskap: 151

Fart: 15 knop

Kritisert jomfrutur

Seilasen skapte mye rabalder etter at Sjømannsforbundet varslet Sjøfartsdirektoratet om at de mente cruiset var lovstridig.

Sjømannsforbundet mente seilasen ville være et klart brudd på bestemmelsene om at NIS-registrerte fartøy skal innom to utenlandske havner for å kunne føre passasjerer mellom norske havner.

Hurtigruten opplyste senere at de i løpet av jomfruturen skal innom den tyske havnen Cuxhaven, men Sjømannsforbundet mente likevel dette var i strid med forskriften ettersom anløpet ikke har vært annonsert og passasjerene ikke vil få anledning til å gå i havn.

Sjøfartsdirektoratet konkluderte imidlertid med at seilasen var i tråd med NIS-forskriften.

Skal seile Nordvestpassasjen

Hurtigruten har foreløpig ikke avslørt hvem som blir «Roald Amundsens» gudmor.

Etter jomfruseilingene langs norskekysten vil det NIS-registrerte skipet fortsette videre mot Svalbard, Island, Grønland og gjennom Nordvestpassasjen i kjølvannet av Roald Amundsens ekspedisjon.

Fra Alaska går ferden sørover langs vestkysten av USA og Sør-Amerika, før skipet skal seile i Antarktis fra november 2019 til mars 2020.