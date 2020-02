«Bow Orion». Foto: Odfjell SE

Underskuddet krympet for Odfjell SE

Fjerde kvartal medførte lavere inntekter, men også lavere underskudd for bergensrederiet.

Publisert Published on 11.02.2020 07:29

Tirsdag la selskapet frem sin rapport for fjerde kvartal.

Odfjell SE leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 58 millioner dollar i fjorårets tre siste måneder, en opp fra 32,7 millioner dollar i samme periode i 2018. Dette til svarer en økning på 234 millioner kroner.

Av dette stod Odfjell Tankers for driftsresultat på 50 millioner dollar, en økning fra 27 millioner dollar i samme periode i 2018.

For Odfjell Terminals endte driftsresultat på 7,8 millioner dollar, sammenlignet med 4,8 millioner dollar samme periode året før.

Minsker underskuddet

Resultat etter skatt landet på negative 10 millioner dollar, som likevel er en betydelig forbedring fra underskuddet på 47,6 millioner dollar i fjerde kvartal 2018.

Samtidig krympet inntektene fra 241,1 millioner dollar i 2018 til 235,5 millioner dollar, noe som inkluderer inntektene fra Odjell Gas.

– 2019 var året da kjemikalietankrederiet begynte å forbedre seg, og vi fortsetter å tro på ytterligere bedring basert på positive grunnleggende faktorer. Starten av fjerde kvartal 2019 ble negativt påvirket av geopolitisk spenning i Midtøsten, men kvartalet avsluttet med en positiv utvikling, sier administrerende direktør i Odfjell SE, Kristian Mørch.

Ifølge Odfjell SE-sjefen forventer selskapet ytterligere bedring av resultatene i første kvartal 2020.

Virus kan minske etterspørselen

Kjemikalietankrederiet melder at spotratene på de viktigste handelsrutene økte med 12 prosent sammenlignet med tredje kvartal.

Desember ble dessuten den første måneden med overskudd fra underliggende virksomhet siden 2017, ifølge selskapet.

I resultatrapporten påpeker samtidig Odfjell at Coronaviruset har blitt en risikofaktor som kan påvirke etterspørselen i tiden fremover.

Millionsøksmål

I forrige uke kunne Sysla melde at Odfjell SE saksøkes for nærmere 270 millioner kroner etter at kjemikalietankeren «Bow Fortune» kolliderte med en fiskebåt i midten av januar.

Kun én av de fire som var om bord i fiskebåten overlevde kollisjonen, som førte til at fiskebåten forliste.