Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus. Foto: Sjøfartsdirektoratet More

Jobber for at sjøfarten skal holde farten oppe under koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet gjør flere tiltak for å minimere skadene.

Publisert Published on 13.03.2020 11:16

Flere cruiserederier har innstilt sine avganger og gjort det mulig for kundene å booke om billettene sine. Hvilke effekter koronaviruset får for andre deler av sjøfarten er fremdeles ukjent, men Sjøfartsdirektoratet jobber på spreng for å kartlegge utfordringene.

– Sjøfarten vil nok helt sikkert få konsekvenser fra koronaviruset, men vårt mål nå er å minimere skadene, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, til Sysla.

Utsetter frister

Deres viktigste tiltak så langt kom i går.

– Vårt viktigste tiltak for å holde farten oppe så langt er å gi personer og rederier dispansasjon til å utsette planlagt sertifisering og godkjenning, sier Aarhus.

Hvilke sertifikater og godkjenninger dette gjelder, kan du lese her.

Koronaviruset får også store konsekvenser for tilsynets daglige virke.

– Vi overvåker dette og har flere møter daglig for å få oversikt, men tilsynsaktiviteten vår er redusert til et absolutt minimum

Les også: Petroleumstilsynet fortsetter sitt arbeid tross koronaviruset

Ingen forskjellsbehandling for sjømenn

Per nå blir ikke sjømenn som har vært i utlandet behandlet på noen annen måte enn andre. Ved avstigning i Norge må sjømenn som har vært i utlandet i karantene.

– Det kan være det kommer særregler som sier at nordmenn som kun har vært ombord båten i utlandet, og ikke satt foten i land kan unngå karantene, men det er for tidlig å si noe om nå, sier Aarhus.

– Når rederiene nå gjør mannskapsskifter er de nødt til å følge de vanlige reglene om karantene, noe som vi har vært i kontakt med de om, fortsetter han.

Kan nå sitte i bilen på ferger

De vanlige reglene på fergestrekninger er at bilpassasjerer må gå ut av bilene.

– Blant andre tiltak har vi også gitt ferjene tillatelse til å la folk oppholde seg i bilene under overfart, forteller Aarhus.

Blant tiltakene tilsynet har gjort internt er at alle møter foregår via Skype, tjenestereiser begrenses og beredskapstelefonen har fått skjerpet fokus.